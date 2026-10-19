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Gefahr für Münchner Mietshaus: Großeinsatz der Feuerwehr in Schwabing

Eine Einzelgarage in der Hiltenspergerstraße (Schwabing West) steht in Flammen. Die Feuerwehr verhindert, dass der Brand auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreift. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. 
Ralph Hub |
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Das Innere der Garage steht komplett in Flammen.
Das Innere der Garage steht komplett in Flammen. © Branddirektion

Die Anwohner in der Hiltenspergerstraße in Schwabing West schlugen am Samstagabend kurz nach 22 Uhr bei der Feuerwehr Alarm. In einer Einzelgarage brannte es. Die Flammen schlugen bereits meterhoch in den dunklen Nachthimmel. Der Brand drohte, auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus.

Nachbarschaft fürchtet um Wohnhaus

Die Besatzung des als Erstes eingetroffenen Vorausfahrzeugs begann sofort mit den ersten Löschmaßnahmen. Der nachkommende Löschzug schloss sich der Brandbekämpfung an. Mehrere Trupps mit schwerem Atemschutz setzten massiv Löschwasser ein, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

In der Garage gibt es nichts mehr, was zu retten ist.
In der Garage gibt es nichts mehr, was zu retten ist. © Branddirektion

Kripo ermittelt zur Brandursache

Die Rauchentwicklung war so extrem, dass die Mieter des Nachbarhauses es mit der Angst zu tun bekamen. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

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