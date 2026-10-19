Gefahr für Münchner Mietshaus: Großeinsatz der Feuerwehr in Schwabing
Die Anwohner in der Hiltenspergerstraße in Schwabing West schlugen am Samstagabend kurz nach 22 Uhr bei der Feuerwehr Alarm. In einer Einzelgarage brannte es. Die Flammen schlugen bereits meterhoch in den dunklen Nachthimmel. Der Brand drohte, auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus.
Nachbarschaft fürchtet um Wohnhaus
Die Besatzung des als Erstes eingetroffenen Vorausfahrzeugs begann sofort mit den ersten Löschmaßnahmen. Der nachkommende Löschzug schloss sich der Brandbekämpfung an. Mehrere Trupps mit schwerem Atemschutz setzten massiv Löschwasser ein, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.
Kripo ermittelt zur Brandursache
Die Rauchentwicklung war so extrem, dass die Mieter des Nachbarhauses es mit der Angst zu tun bekamen. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Die Schadenshöhe ist unbekannt.
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