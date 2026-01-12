AZ-Plus
Update

"Gefahr für Leib und Leben": DWD-Warnung für München und Bayern

Gefrierender Regen und Glatteis führen zu schwierige Bedingungen in Bayern. Auf den Straßen im Osten bleibt es bis Dienstagmorgen gefährlich. Der Wetterdienst rechnet mit großen Beeinträchtigungen.
AZ/dpa |
Fußgänger und Autofahrer müssen sich in München auf Eisregen und gefährliche Glätte einstellen.
Fußgänger und Autofahrer müssen sich in München auf Eisregen und gefährliche Glätte einstellen. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Der Montag bringt in vielen Teilen Bayerns gefrierenden Regen und Glatteis. Von Westen her ziehen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Niederschläge auf, die auf kalten Böden gefrieren. "Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen", teilten die Fachleute mit. Wegen der Glatteisgefahr rief der DWD die zweithöchste Unwetterwarnstufe für den gesamten Freistaat aus. 

Ab der Mittagszeit kann sich die Lage demnach im Westen entspannen. Im Osten des Freistaats bestehe jedoch Glatteisgefahr bis Dienstagvormittag. 

DWD: Glättegefahr in München

Auch in München wird es rutschig. Hier gilt die DWD-Warnung der zweithöchsten Stufe vor Glatteis noch bis Montag, 18 Uhr. Es bestehe "Gefahr für Leib und Leben", so der Wetterdienst. Aufenthalte im Freien solle man, wenn möglich vermeiden, im Straßenverkehr das Verhalten anpassen. Auch für den Abend gibt es bereits eine Vorabwarnung vor Glatteis. 

Alarmstufe Orange: DWD warnt eindringlich vor Glätte

Gebietsweise können in Bayern ein bis drei Zentimeter Schnee fallen. In den Hochlagen der Alpen kommen zunehmend stürmische Böen bis 80 Kilometer pro Stunde auf. Von Oberfranken bis Niederbayern bleibt es frostig mit Temperaturen zwischen -3 und 0, sonst 0 bis 6 Grad. 

Im Osten des Freistaats hält die Glatteisgefahr bis Dienstagvormittag an.
Im Osten des Freistaats hält die Glatteisgefahr bis Dienstagvormittag an. © Daniel Vogl/dpa

In der Nacht zum Dienstag gibt es erneut Regen, vor allem in der Osthälfte könnte es glatt werden. Im Westen Bayerns und in Alpennähe 4 bis 0 Grad, sonst 0 bis -5 Grad.

16 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Gelegenheitsleserin vor 9 Stunden / Bewertung:

    Zum Thema "Warnungen des DWD" ist vielleicht dieser Text interessant:
    https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2021/7/17.html

    Übrigens kann man die Münchner Niederlassung des DWD gelegentlich auch besichtigen (Volkshochschulen, DGB etc. bieten das immer mal wieder an) - und versteht dann auch ein bisschen besser, wie Wettervorhersagen und Warnungen zustande kommen.

    Antworten
  • Therapeut vor 9 Stunden / Bewertung:

    Ich lese eine Berichterstattung über die Wetterlage, inklusive Beeinträchtigungen und möglicher Gefahren. Gerade für gebrechliche, kranke Menschen, oder Verkehrsteilnehmer sicher nicht ganz uninteressant.
    Genau das ist Aufgabe einer (lokalen) Tageszeitung.
    Wen es nicht interessiert, muss es nicht lesen.

    Antworten
  • flynettie vor 9 Stunden / Bewertung:

    Es ist einfach nur noch lächerlich zu was für unmündigen Bürgern die Bevölkerung durch diese Vollkasko-Berichterstattung gemacht wird…. #lebendigkommthierkeinerraus

    Antworten
