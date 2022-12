Gefährlicher Eiszauber an Münchens Gewässern

Auch wenn es sicher aussieht: Auf den zugefrorenen Eisflächen kann man schnell einbrechen.

Die Dächer sind noch ein bisschen weiß, beim Spazieren sieht man den Atem und die Straßen sind teils enorm rutschig: Momentan ist's in München so richtig winterlich. Weil es zapfig kalt ist, sind auch Pfützen und sogar größere Wasserflächen teils gefroren. Aber Vorsicht: Nur weil es draußen kalt ist, muss die Eisfläche nicht wirklich dick sein.

Zugefrorene Gewässer: Eis trägt nicht

So kann es schnell zu lebensgefährlichen Situationen kommen, weil Kinder oder Tiere auf die Eisfläche steigen und einbrechen. Auch das Wasser am Nymphenburger Kanal ist derzeit zugefroren und schneebedeckt. Aber auch dort besteht Lebensgefahr, weil das Eis nur sehr dünn ist. Wer Schlittschuhlaufen möchte, sollte also lieber auf die künstlichen Eisflächen in der Stadt ausweichen.