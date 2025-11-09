AZ-Plus
Gefährlicher Angriff in München: Unbekannte bewerfen fahrenden Eurocity mit Steinen

Auf der Strecke zwischen Südbahnhof und Ostbahnhof werfen Unbekannte Steine auf einen vorbeifahrenden Eurocity. 
Myriam Siegert |
Der Einschlag ist deutlich zu sehen – der Zug fuhr mit rund 110 km/h, als der Stein die Frontscheibe traf.
Unbekannte haben am Freitagabend gegen 17 Uhr zwischen Süd- und Ostbahnhof Steine auf einen fahrenden Eurocity geworfen. Die Frontscheibe der Lokomotive des EC 219, der zwischen Frankfurt und Graz unterwegs war, wurde beschädigt.

Der Stein traf die Frontscheibe der Lok.
Der Lokführer erkannte zwei Personen auf einer Fußgängerüberführung, die bei einer Fahndung aber nicht mehr angetroffen wurden. Der Eurocity fuhr an der Stelle mit rund 110 km/h.

Die Zugfahrt konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mit rund 60-minütiger Verspätung fortgesetzt werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

