Gefährliche Aktion bei EM-Auftakt in München: Greenpeace entschuldigt sich

Ein Motorgleitschirmflieger und Greenpeace-Aktivist hat das Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM gestört. Der Mann landete unmittelbar vor dem Anpfiff der Begegnung mit Weltmeister Frankreich auf dem Rasen der Münchner Arena.

München - Kurz vor dem Anpfiff des EM-Spiels zwischen Deutschland und Frankreich hat ein Fallschirmspringer sich selbst und die Fußball-Fans in der Münchner Arena in Gefahr gebracht. Auf seinem gelben Gleitschirm war ein Schriftzug "Greenpeace" zu lesen. Die Umweltorganisation hat sich zu der Aktion geäußert und sich entschuldigt.

Greenpeace-Aktivist landet mit Gleitschirm in Münchner EM-Arena

Der Mann schwebte am Dienstagabend über dem Stadion und versuchte, einen großen gelben Ball in die Arena zu werfen. Dabei geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln.

Nur mit großer Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern und landete unsanft auf dem Rasen. Dann wurde er sofort von zwei Sicherheitskräften abgeführt.

Greenpeace entschuldigt sich via Twitter für die gefährliche Aktion

Auf den Hintergrund der Aktion weist ein entsprechender Tweet von Greenpeace hin - demnach protestierte die Organisation damit gegen den DFB-Sponsor Volkswagen.

Allerdings hätte der Gleitschirmflieger nicht in der Allianz Arena landen sollen, wie Greenpeace in einem weiteren Tweet erklärt: "Dieser Protest hatte nie die Absicht das Spiel zu stören oder Menschen zu verletzten." Die Umweltorganisation entschuldigt sich auch für die Aktion.

Greenpeace-Aktivist wird festgenommen

Polizeisprecher Werner Kraus konnte am Abend auf AZ-Anfrage noch keine nähere Angaben zum möglichen Ausmaß etwaiger Verletzungen von Zuschauern machen.

Nach Informationen der ARD-Sportschau beschädigte der Störenfried bei seiner Landung technische Ausrüstung, er verletzte demnach eine Beleuchterin, die von Sanitätern versorgt werden musste.

Die Nationalspieler Antonio Rüdiger und Mats Hummels, die in unmittelbarer Nähe Aufstellung genommen hatten, eilten zunächst zu dem Mann, der dann von zwei Sicherheitsleuten aus dem Stadioninnenraum geführt wurde. Der Anpfiff verzögerte sich deshalb nicht.

Polizei: Kaum Verstöße gegen Corona-Auflagen vor EM-Spiel

Die Münchner Polizei stellte vor dem EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich am Dienstagabend zunächst kaum Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen fest. "Es ist bislang ein gesitteter Abend ohne größere Vergehen", sagte ein Sprecher kurz vor Beginn der Partie.

Insgesamt waren 14.500 Menschen in der Arena zugelassen. Hinzu kamen wohl Tausende, die in Biergärten mitfieberten. Um einen Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern, galt jedoch: Feiern nur mit strengen Abstands- und Hygieneregeln.