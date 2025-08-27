Gefährdet diese Baustelle in München den Trachtenumzug zum Oktoberfest?

Marode Gleise, verzögerte Baustelle – und die Wiesn im Nacken: Eigentlich sollte rund ums Maxmonument längst alles fertig sein, doch die Straßenbahngleise lassen weiter auf sich warten.

Eigentlich sollten die Gleise schon verlegt sein, nun dauert es noch etwas.

Vier Tage vor der ursprünglichen terminierten Fertigstellung sieht es am Maxmonument nicht so aus, als würde hier schnell eine Tram fahren können.

Auch diesen Sommer hat die Münchner Verkehrsgesellschaft genutzt, marode Straßenbahngleise auszutauschen. Nicht nur rund um das Maxmonument entstand eine gewaltige Baustelle. „Von 2. Juni bis voraussichtlich 31. August“ werde der Betrieb der Linien 16, 17, 19, 21 unterbrochen, informieren Hinweistafeln, dafür gibt es Ersatzbusse.

Großbaustelle verzögert sich: Bis zur Wiesn müssen neue Gleise liegen

Doch wie es halt mit Großbaustellen so ist: Der Zeitplan konnte auch am Maxmonument nicht eingehalten werden. Bis 14. September sollen nun die Gleise um das Rondell am Maxmonument neu verlegt sein. Und das müssen sie auch, denn es pressiert gewaltig.

Am 21. September soll der traditionelle Trachten- und Schützenzug über die Maximilianstraße vorbei am derzeit nicht begehbaren Rondell Richtung Theresienwiese ziehen. Doch als die AZ sich am 27. August ein Bild vor Ort macht, sieht es nicht so aus, als stünden die Bauarbeiten kurz vor der Vollendung. Und wer hier seit Juni mehrere Male pro Woche vorbeikommt, kann auch ahnen, warum es nun länger dauert. Denn mal konnte man Arbeiter auf der Baustelle sehen, an anderen Tagen aber nicht. Die Münchner Verkehrsgesellschaft bleibt aber optimistisch. "Der Trachtenumzug ist definitiv nicht gefährdet“, teilt die MVG-Pressestelle auf AZ-Anfrage mit.

Bis zum 14. September seien die Bauarbeiten abgeschlossen. Allerdings nicht überall: Die Menschen, die mit der Linie 17 ins Lehel und darüber hinaus nach St. Emmeram fahren wollen, müssen sich noch ein bisschen in Geduld üben. Die Gleise durch die anschließende Thierschstrasse sind noch nicht vollständig verlegt, aus dem „voraussichtlich bis 31. August“ ist auf neuen Hinweistafeln nun über Nacht der Oktober geworden.