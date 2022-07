Gedenken an OEZ-Attentat: Hinterbliebene sprechen

Am sechsten Jahrestag stehen die Angehörigen der neun Getöteten heute im Zentrum.

München - Sechs Jahre ist das rassistische Attentat am Olympia-Einkaufszentrum nun her. Am Freitag jährt sich die Tat, bei der der 18-jährige Täter neun Menschen und sich selbst tötete und viele weitere verletzte.

München trauert mit Freunden und Angehörigen des OEZ-Attentats

Bei einer Gedenkveranstaltung vor dem Denkmal "Für Euch" an der Hanauer Straße sprechen um 17.30 Uhr - zur Tatzeit - neben OB Dieter Reiter ausschließlich Hinterbliebene.

Reiter erklärte zum Jahrestag: "Armela Segashi, Can Leyla, Dijamant Zabërgja, Guiliano Kollmann, Hüseyin Dayicik, Roberto Rafael, Sabina S., Selçuk Kiliç und Sevda Dag fehlen uns und dieser Stadt sehr. Die Landeshauptstadt München trauert mit den Angehörigen und Freunden der Opfer dieses menschenverachtenden Anschlags."

Dass die Tat drei Jahre später als rassistisch motiviertes Hassverbrechen eingestuft wurde, sei dem beharrlichen Einsatz der Angehörigen und dreier Gutachten der Stadt zu verdanken.