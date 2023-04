Gedenken an Befreiung des KZ Dachau

14 Überlebende des Konzentrationslagers in Dachau werden am Sonntag (11.30 Uhr) bei der Gedenkfeier zum 78. Jahrestag der Befreiung des Lagers erwartet. Wie die KZ-Gedenkstätte berichtete, wollten auch zwei ehemalige Soldaten der US-Armee, die das Lager am 29. April 1945 befreit haben, kommen.

29. April 2023 - 17:35 Uhr | dpa

Das Eingangstor mit der Inschrift "Arbeit macht frei" des KZ Dachau. © Sven Hoppe/dpa/Archiv