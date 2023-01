Geburtenrate sinkt: 2022 gab's weniger "Münchner Kindl"

Nach dem Rekordjahr 2021 wurden in München weider weniger Babys geboren. Die Zahl der Geburten in der München Klinik ist aber stabil.

München - Dass die Zahl der Geburten 2022 nicht so hoch sein wird wie im Rekordjahr 2021, in dem überdurchschnittlich viele "Lockdown-Babys" zur Welt kam, war bereits zu erwarten. Nun hat die Stadt München mitgeteilt, wie viele "Münchner Kindl" vergangenes Jahr geboren wurden.

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, ist die Zahl sogar unter das Vor-Corona-Niveau gesunken, es gab so wenige Geburten wie zuletzt 2014.

München: 22.284 Neugeborene

Demnach erblickten im Jahr 2022 in München 22.284 Neugeborene das Licht der Welt. Dazu zählen alle Kinder, deren eingetragener Geburtstort die bayerische Landeshauptstadt ist – auch wenn sie nicht in München wohnen.

Die Zahl der neugeborenen Münchnerinnen und Münchner – dazu zählen alle, die in München ihren Hauptwohnsitz haben, auch wenn sie nicht in München geboren wurden – liegt bei 16.540.

Die meisten Geburten verzeichnen die Krankenhäuser der München Klinik (6.146), 6.268 Babys kamen im Krankenhaus in Schwabing, Bogenhausen oder Neuperlach zur Welt. Es gab eine Drillingsgeburt und 120 Zwillingspaare.

Die Zahl der Geburten in der München Klinik ist im Vergleich zu 2021 zwar gesunken, mit Blick auf die Jahre von 2017 bis 2020 aber stabil (2017: 6.072; 2018: 6.097; 2019: 6.013; 2020: 6.089).

In München wurden 2022 auch Drillinge geboren. © München Klinik

Zahlen sinken nach Rekordjahr 2021

Dass die Zahlen nach 2021 wieder sinken würden, war zu erwarten: Das Jahr 2021 war ein Rekordjahr, was Geburten und Neugeborene in München angeht. Es gab 24.089 Neugeborene in München bzw. 18.330 neugeborene Münchnerinnen und Münchner. In der München Klinik gab es im vorvergangenen Jahr 6.637 Geburten.