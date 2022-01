Geburtenrate 2021: Mehr "Münchner Kindl" als je zuvor

Trotz der Pandemie sind in München 2021 wieder viele Babys auf die Welt gekommen, die einen neuen Rekord aufstellen.

In München wurden 2021 so viele Babys geboren wie noch nie. (Symbolbild)

München - Baby-Boom in München! Die Stadt hat am Montag die Geburtenrate für das Jahr 2021 bekanntgegeben - es waren so viele neue Erdenbürger wie nie zuvor.

Nachdem sich die Zahl der Neugeborenen in der Landeshauptstadt München in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau „eingependelt“ hatte, machten die Geburtenzahlen im letzten Jahr einen deutlichen Sprung nach oben.

München liegt über dem deutschen Durchschnitt

So wurden in der bayerischen Landeshauptstadt im vergangenen Jahr insgesamt 18.330 Kinder geboren und damit deutlich mehr als noch im ersten Pandemiejahr 2020 (17.593). Die Stadt verzeichnet somit einen neuen Geburtenrekord. Mit dem Anstieg der Geburtenzahlen um 3,84 Prozent liegt München zudem leicht über dem bundesweiten Wert von 2,66 Prozent.

Münchner Ärzte: Corona-Impfung für Schwangere wichtig

Auch mehrere SARS-CoV-2-positive Frauen haben unter höchsten Infektionsschutzmaßnahmen im letzten Jahr ein Kind in der München Klinik zur Welt gebracht, teilweise mussten sie wegen schwerer Covid-Verläufe auf Intensivstationen versorgt werden. Ärzte der München Klinik warnen: „Es ist wichtig, dass Frauen geimpft in die Schwangerschaft gehen.“