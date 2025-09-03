"Gaukelt Sicherheit nur vor": Erste Zahlen zu den Polizeikameras am Stachus

Die Polizei hat einen Kamera-Turm am Stachus errichtet. Nun liegt eine erste Bilanz zur Wirkung vor. Die AZ kennt die Zahlen. Und erklärt, warum die Grünen jetzt erneut einen Abbau fordern.

Innenminister und Polizeipräsident waren ganz stolz, als sie vor zwei Monaten den Überwachungs-Turm am Karlsplatz präsentierten. Zur Abschreckung solle der dienen, "aber auch für Echtzeit-Einsätze könne die Kamera helfen", betonte Polizeipräsident Thomas Hampel. "Es kam schon vor, dass durch die Videoeinheit schon Minuten vor dem Notruf Polizisten am Ort des Geschehens gewesen sind."

Stachus: Das ist die erste Bilanz zum neuen Kameraturm

Scharfe Kritik kam hingegen von den Landtags-Grünen. Nun gibt es eine erste Einsatz-Bilanz zu den Kameras, die der AZ vorliegt. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) musste auf eine Anfrage der Grünen hin die Zahlen vorlegen. Ob sie für oder gegen den Turm sprechen, darüber lässt sich nun wohl wieder streiten.

Die Zahlen: Im ersten Monat wurden insgesamt 38 Strafverfahren eingeleitet wegen Vorfällen am Stachus (ohne die Stachus-Passagen). Nur in vier dieser Fälle wurden überhaupt Videoaufnahmen aus dem Turm gesichtet. Mit Erfolg? Das lässt das Innenministerium noch offen. "Ob die Aufzeichnungen Beweiskraft haben bzw. entwickeln, lässt sich aufgrund der noch andauernden Ermittlungen derzeit nicht beurteilen", heißt es in dem Schreiben.

Stachus-Kameras: Das kostet der Unterhalt pro Monat

Im Unterhalt sind die Kameras günstig. Das Ministerium schreibt von monatlichen Kosten von "circa 130 Euro". Der Einsatz durch die Polizei München sei "vorerst bis auf Weiteres vorgesehen".

Der Münchner Grünen-Landtagsabgeordnete Florian Siekmann, der die Anfrage gestellt hatte, zeigte sich am Mittwoch irritiert von den Antworten. Er verwies darauf, dass das Ministerium schreibt, die Sichtung erfolge ausschließlich "anlassbezogen".

Warum die Grünen die Kameras weiter kritisch sehen

Siekmann sagte der AZ: „Der Überwachungsturm ist reine Symbolpolitik und gaukelt Sicherheit nur vor. Ermittlungen werden weiterhin ausschließlich durch Hinweise aus der Bevölkerung oder Polizeistreifen am Stachus angestoßen. In gerade einmal vier Fällen wird überhaupt Videomaterial gesichtet, bei den allermeisten Ermittlungen am Stachus spielt es keine Rolle."

Auch die Zahl der Fälle spricht für ihn nicht für, sondern gegen die Kameras: "Wer die CSU unterstützt, bekommt Überwachungstürme statt spürbarer Sicherheit und schöneren Plätzen, auf denen man sich wohlfühlt." Siekmanns Forderung an Stadt und Polizei: "Der Überwachungsturm gehört abgebaut und der Stachus aufgewertet für die Münchnerinnen und Münchner.“