AZ-Plus

Gastrobeben in München: Sternekoch verlässt den Bayerischen Hof

Anton Gschwendtner verlässt das renommierte Restaurant Atelier im Bayerischen Hof. Der Sous Chef Valentin Krehl übernimmt die kulinarische Leitung, während ein Nachfolger gesucht wird.
Hüseyin Ince |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Anton Gschwendtner, Zwei-Sterne-Koch und langjähriger Küchenchef im Atelier, dem Restaurant des Hotels Bayerischer Hof.
Anton Gschwendtner, Zwei-Sterne-Koch und langjähriger Küchenchef im Atelier, dem Restaurant des Hotels Bayerischer Hof. © imago

Anton Gschwendtner, langjähriger Starkoch im Luxushotel Bayerischer Hof, hat das Restaurant Atelier verlassen. In einer Presse-Info des Hotels heißt es, dass sich der Sternekoch aus privaten Gründen dazu entschieden habe. Ein genauer Zeitpunkt wird dabei nicht genannt.

Das Hotel bedauert die Entscheidung. Gschwendtner war seit August 2021 Chef im Michelin-Sterne Restaurant Atelier (zwei Sterne). Er führte das Atelier auf höchstes kulinarisches Niveau. Es ist inzwischen bekannt bei Gästen aus aller Welt.

Der Bayerische Hof sucht einen neuen Starkoch

Laut Bayerischem Hof gibt es bislang noch keinen Nachfolger für den Chef de Cuisine Gschwendtner, was wiederum für einen relativ spontanen Abschied spricht. Offenbar wird nun eine Küchenleitung gesucht, die "den Anspruch, die Qualität und die kulinarische Exzellenz des Hauses mindestens auf gleichem Niveau weiterführt", so heißt es in der Presse-Info.

Vorerst werde der Sous Chef Valentin Krehl die kulinarische Leitung übernehmen, bis ein neuer Küchenchef mit Sternen gefunden wird. Krehl arbeitet seit vier Jahren an der Seite von Gschwendtner. Man werde "für Kontinuität auf gewohnt hohem Niveau sorgen", verspricht der Bayerische Hof.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.