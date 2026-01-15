AZ-Plus

Gasteig evakuiert: Über 20 Einsatzfahrzeugen rücken an

Plötzlich haben mehrere Menschen Atemwegsprobleme. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an.
AZ/dpa |
Feuerwehrleute führen mehrere Messungen in dem Kulturzentrum durch. (Symbolbild)
Feuerwehrleute führen mehrere Messungen in dem Kulturzentrum durch. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa
München

Weil mehrere Menschen in einem Münchener Kulturzentrum über Atemwegsreizungen klagten, ist das Gebäude evakuiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich bei dem Vorfall am Mittwoch etwa 80 Menschen im Innenhof des Kulturzentrums, wie die Feuerwehr mitteilte. Während die Feuerwehr zur Erkundung mit Messgeräten in das Gebäude vorging, wurden alle Betroffene vom Rettungsdienst gesichtet und teilweise ambulant versorgt. Zehn Betroffene wurden von Sanitätern untersucht und behandelt. In ein Krankenhaus musste niemand transportiert werden.

Die Einsatzkräfte führten mehrere Messungen in dem Gebäude durch, konnten aber nichts Auffälliges feststellen. Nach umfangreichen Kontrollen konnten die Menschen zurück in das Kulturzentrum. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach einer knappen Stunde war der Einsatz für die Besatzungen von 25 Einsatzfahrzeugen aller Hilfsorganisationen beendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

