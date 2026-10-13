Das sanierungsreife Kulturzentrum am Isarhochufer wird geräumt. Jetzt kommt die Einrichtung unter den Hammer.

Ein Schalensitz „Tom Vac“ von Vitra aus dem Gasteig. Diese Designerstühle erzielen bei anderen Auktionen Preise bis zu 200 Euro.

MRG 9 Ein Schalensitz „Tom Vac“ von Vitra aus dem Gasteig. Diese Designerstühle erzielen bei anderen Auktionen Preise bis zu 200 Euro.

Die Vorbereitungen für die Generalsanierung des Gasteig nehmen im Oktober 2026 Fahrt auf: Das Haus mit seinen mehr als 90.000 Quadratmetern Fläche wird ausgeräumt, die Technik zurückgebaut. Auch Anschlüsse für Fernwärme, Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation werden stillgelegt. Dann folgt die Schadstoffsanierung.

Außerdem werden Materialien im Rahmen eines "Re-Use-Konzepts" Ziegelsteine ausgebaut zwischengelagert und später erneut verbaut. Ein Teil der Stühle neu gepolstert, Handläufe werden poliert und weitergenutzt. In einem zweiten Schritt wird das übriggebliebene Inventar anderweitig vergeben. Trennwände oder Türen kommen beispielsweise stadtinternen Bauvorhaben zugute.

Trotzdem bleibt noch eine Menge übrig. Am 15. Oktober startet auf restlos.com eine öffentliche Online-Versteigerung. Das Auktionshaus hat zuletzt auch Requisiten des Bayerischen Rundfunks versteigert. Wer Bücherregale sucht oder Bilderrahmen braucht, kann hier fündig werden. "Eignet sich die sechseckige Abendkasse aus der Philharmonie nicht als Bar für den Partyraum im heimischen Keller?", heißt es in einer Mitteilung des Gasteig und der Münchner Raumentwicklungsgesellschaft (MRG), die als Bauherrin fungiert.

Ein Stück Gasteig für daheim

Zum Abschluss der Aktion kommen dann bei einer Live-Versteigerung im November noch einmal besondere Gasteig-Erinnerungsstücke unter den Hammer: Würde ein roter Sessel aus der Philharmonie nicht gut ins heimische Wohnzimmer passen? Eine Gasteig-Lampe könnte für Retro-Charme über dem Esstisch sorgen. Und echte Gasteig-Fans ersteigern sich vielleicht einzelne Klinkersteine buchstäblich als "ein Stück Gasteig für daheim".

Die Startgebote für die Online-Auktion liegen jeweils bei einem Euro. Der gesamte Gewinn fließt zurück in das Projekt "Sanierung des Gasteig". Ob online oder direkt vor Ort – alle können mitbieten.

Gebote am 16. Oktober bei restlos.com