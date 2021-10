Gaspreis steigt und steigt: Warme Gedanken?

Der AZ-Vize-Chefredakteur Thomas Müller über Heizen, Kosten und Alternativen.

München - Neulich inspizierte der Kaminkehrer meine Gastherme. Und bei einem Espresso fragte ich ihn, wie man denn künftig heizen soll, wenn das Gas Jahr für Jahr noch teurer wird. "Mei", sagte er, zuckte mit den Schultern und meinte lakonisch: "Fernwärme - das machen alle."

Umrüstung auf Erdgas ab 2022

Fernwärme? Eine seltsame Alternative, zumal in München immer noch Steinkohle verfeuert wird und erst 2022/23 eine Umrüstung erfolgt - auf Erdgas. Was daran umweltverträglicher sein soll als eine dezentrale Energieversorgung mit Gas, die ja schon besteht und nicht erst mühsam ausgebaut werden muss, bleibt rätselhaft.

50 Prozent der Haushalte heizen mit Gas