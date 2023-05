Gas und Strom werden günstiger: Stadtwerke München senken die Energiepreise

Die Gaspreise sollen im Herbst um 40 Prozent, die Strompreise um gut 20 Prozent fallen.

Der Strom in München wird im Herbst wieder günstiger. (Symbolbild)

München - Der Schock war für viele Kunden groß, als im vergangenen Jahr die Stadtwerke ihre Energiepreise deutlich erhöht haben. Doch nun haben auch die SWM eine Senkung angekündigt. Diese Nachricht dürfte für die Kunden eine große Erleichterung sein. Denn in den vergangenen Monaten mussten sie deutlich mehr für Energie ausgeben.

Sowohl beim Strom, als auch beim Gas ging es Anfang 2023 drastisch nach oben. Zum ersten Januar haben sich die Gaspreise nahezu verdoppelt. Beim Strom war der Anstieg sogar noch drastischer. Exemplarisch zeigte sich das an der Grundversorgung, also dem Tarif, auf den alle Kunden einen Anspruch haben und den in München die Stadtwerke anbieten.

Strompreise: Innerhalb von fünf Jahren Anstieg um 122,7 Prozent

Ab Januar zahlte der Münchner Durchschnittshaushalt mit diesem Tarif (berechnet mit zwei Personen und einem Verbrauch von 2.500 kWh im Jahr) 139,64 Euro pro Monat. Zuvor waren es 62,71 Euro. Ein Vergleich mit Februar 2017 zeigte sogar: Innerhalb von fünf Jahren sind die Strompreise der Stadtwerke um 122,7 Prozent gestiegen.

Ein bisschen wurde das bereits abgefedert: Zum einen durch die Strompreisbremse des Bundes. Zum anderen haben die Stadtwerke selbst ihre Strompreise zum 1. April um rund zehn Cent gesenkt.

SWM: Arbeitspreise für Gas und Strom werden im Herbst angepasst

Nun hat der kommunale Versorger weitere Schritte angekündigt. "Die SWM sehen nun erneut Möglichkeiten, um Privat- und Gewerbekunden zu entlasten", heißt es in einer Mitteilung. Für den kommenden Herbst bereite man vor, die Arbeitspreise anzupassen. Konkret sollen der Arbeitspreis Gas zum 1. Oktober und der Arbeitspreis Strom zum 1. November gesenkt werden. Die Stadtwerke gehen davon aus, ihre Preise in der Grundversorgung Gas um rund 40 Prozent absenken zu können. Beim Strom ist es weniger, hier gehen die SWM von einer Senkung um mehr als 20 Prozent aus.

Bereits zum 1. April sei zudem der Fernwärme-Arbeitspreis in München um 23 Prozent günstiger geworden, teilt der Energieversorger mit. Zum 1. Juli werden die SWM den Arbeitspreis um weitere knapp neun Prozent senken.