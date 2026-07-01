Spektakulärer Unfall in Berg am Laim: Golf überschlägt sich in Parkhausauffahrt

Zu einem spektakulären Unfall ist es in einem Parkhaus in Berg am Laim gekommen. Als die 75-Jährige in ihrem Golf die Ausfahrt nahm, krachte sie gegen eine Wand und überschlug sich samt ihrem Auto.

Offenbar etwas zu rasant war eine 75-Jährige aus München mit ihrem VW Golf im REWE-Parkhaus in der Hermann-Weinhauser-Straße unterwegs. Als sie kurz vor 16 Uhr am Dienstag die Ausfahrt nahm, beschleunigte der Wagen aus bisher unbekannten Gründen extrem stark, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Plötzlich heult der Motor des VW auf

Die Frau im Golf kam von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Gebüsch und prallte gegen die Mauer eines Mehrfamilienhauses. Dabei wurde das Fahrzeug ausgehebelt, überschlug sich und wurde anschließend um 180 Grad um die eigene Achse gedreht. Der VW blieb schließlich auf dem Gelände eines Parkplatzes auf dem Dach liegen. Passanten verständigten umgehend den Notruf. Die 75-Jährige wurde bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Andere Personen waren nicht gefährdet.

Erheblicher Sachschaden

Der Golf, die Hausmauer sowie eine Hecke wurden laut Polizei erheblich beschädigt. Der Statik des Gebäudes wurde jedoch nicht beeinträchtigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Untersucht wird auch, ob die Fahrerin gesundheitliche Probleme hatte und aufgrund einer plötzlich auftretenden Krankheit die Kontrolle über ihr Auto verlor.