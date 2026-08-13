Gas-Austritt bei Abrissarbeiten: Straße und Tram gesperrt

Bei Bauarbeiten beschädigen Arbeiter eine wichtige Leitung. Feuerwehr und Gaswache rücken aus. Der Einsatz hat Folgen für Straße und Tramverkehr.

Auf einer Baustelle an der Hans-Thonauer-Straße in Friedenheim ist am Donnerstagmorgen Gas ausgetreten. Laut Feuerwehr München haben Bauarbeiter bei Abrissarbeiten eine Gas-Hauptleitung durchtrennt, die am Gebäude verläuft.

Als die alarmierten Kräfte der Feuerwehr an der Baustelle eintrafen, war bereits ein deutlicher Gasgeruch wahrnehmbar. Beim Nähern an das Gebäude war der Gasaustritt sogar zu hören, so die Feuerwehr. Die Baustelle war zu diesem Zeitpunkt schon geräumt.

Wegen der bestehenden Gefahr wurde der betroffene Bereich in enger Abstimmung mit der Polizei großflächig abgeriegelt. Dafür sperrten die Einsatzkräfte Teile der Zschokkestraße in Richtung stadtauswärts, auch der Tramverkehr wurde teilweise eingestellt.

Gebäude mussten gelüftet werden

Mehrere Trupps der Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Gaswache der Stadtwerke München führten umfangreiche Messungen durch. Dabei wurden sowohl die gesamte Baustelle als auch angrenzende Wohngebäude und der Bereich der Zschokkestraße kontrolliert, um eine mögliche Ausbreitung des Gases festzustellen.

Nachdem die Gefahrenzone abgesichert war, lüftete die Feuerwehr mit Hochleistungslüftern das betroffene Gebäude. Etwas mehr als eine Stunde später waren die Arbeiten der Feuerwehr abgeschlossen und auch von der Gaswache freigegeben.