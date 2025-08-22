Ganz schön aktiv: In diesem Ranking belegt München Platz 1

München bezeichnet sich gerne als Radlhauptstadt, einer Studie von Sixt zufolge, ist die Landeshauptstadt in einer anderen Kategorie die Nummer 1 in Deutschland.

Wandern erfreut sich in Deutschland größter Beliebtheit, rund 71 Prozent der Deutschen gehen in ihrer Freizeit dieser Leidenschaft nach. Und besonders gut geht das in München.

Der Autovermieter Sixt hat 65 deutsche Städte nach deren Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten untersucht. Und die wanderfreundlichste Großstadt mit den meisten Wanderwegen in Deutschland ist München.

Neben Biergärten und historischen Plätzen hat die bayerische Landeshauptstadt beeindruckende 55 Wanderwege zu bieten. Zu den beliebtesten Wanderwegen zählen der idyllische Isarwanderweg, Spaziergänge durch den weitläufigen Englischen Garten, Touren entlang des Flauchers sowie der Nymphenburger Schlosspark-Rundweg.

Ranking: München ist die Großstadt mit den meisten Wanderwegen

Wer es etwas herausfordernder mag, für den bietet sich die nahegelegene Isartrails-Strecke oder die Wanderung zum Fröttmaninger Berg mit Alpenblick an. Auch eine Wanderung entlang des Münchner Jakobswegesvom St. Jakobus-Platz bis zum Kloster Schäftlarn ist eine schöne Strecke für eine Tagestour auf Schusters Rappen.

Dank der Nähe zu den Alpen ist München zudem der perfekte Ausgangspunkt für Tageswanderungen ins Mangfallgebirge, an den Tegernsee oder an den Schliersee.

Methodik: Für die Untersuchung wurden die 20 outdoor-freundlichsten Städte in Deutschland ermittelt, indem ein gewichtetes Ranking auf der Grundlage des Google-Suchvolumens für Outdoor-Aktivitäten pro 10.000 Einwohner erstellt, die Anzahl der in jeder Stadt angebotenen Outdoor-Aktivitäten gezählt und Daten zu Wandergebieten ("Wanderwege") über Google Maps einbezogen wurden. Auch Instagram-Hashtags und TikTok-Suchvolumen im Zusammenhang mit Outdoor-Aktivitäten flossen in die Analyse mit ein. Auch das Wetter in den untersuchten Städten (durchschnittliche Temperatur, Sonnenstunden, Niederschlagstage und Gesamtniederschlagsmenge von Juni bis September) wurden analysiert. Die Daten entsprechen dem Stand vom 3. Juni 2025.