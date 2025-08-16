Ganz München betroffen: Alle Rolltreppen an den U-Bahnstationen außer Betrieb
Bei den Rolltreppen in den Münchner U-Bahnstationen geht seit einigen Stunden in ganz München nichts mehr. Wie die MVG mitteilte, sei ein Blitzschlag in der Nacht von Freitag auf Samstag Schuld an dem stadtweiten Ausfall.
Aktuell wird mit Nachdruck daran gearbeitet, dass Problem zu beheben, es wird aber noch mit einem Ausfall bis etwa 20 Uhr gerechnet.
Die MVG empfiehlt während des Ausfalls der Rolltreppen die, sofern vorhanden und funktionstüchtig, die Lifte an den U-Bahn-Stationen zu nehmen.
