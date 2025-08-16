AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Ganz München betroffen: Alle Rolltreppen an den U-Bahnstationen außer Betrieb

Ganz München betroffen: Alle Rolltreppen an den U-Bahnstationen außer Betrieb

Seit Samstag stehen die Rolltreppen in den Münchner U-Bahn-Stationen still. Schuld daran soll ein Blitzschlag sein.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Rolltreppen am U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus).
Die Rolltreppen am U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus). © MVG
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Bei den Rolltreppen in den Münchner U-Bahnstationen geht seit einigen Stunden in ganz München nichts mehr. Wie die MVG mitteilte, sei ein Blitzschlag in der Nacht von Freitag auf Samstag Schuld an dem stadtweiten Ausfall.

U-Bahn-Rolltreppen in München ausgefallen

Derzeit sind alle Rolltreppen an den Münchner U-Bahnstationen außer Betrieb.
Derzeit sind alle Rolltreppen an den Münchner U-Bahnstationen außer Betrieb. © Screenshot: instagram.com/muenchen.mvg/

Aktuell wird mit Nachdruck daran gearbeitet, dass Problem zu beheben, es wird aber noch mit einem Ausfall bis etwa 20 Uhr gerechnet. 

Die MVG empfiehlt während des Ausfalls der Rolltreppen die, sofern vorhanden und funktionstüchtig, die Lifte an den U-Bahn-Stationen zu nehmen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.