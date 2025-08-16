Ganz München betroffen: Alle Rolltreppen an den U-Bahnstationen außer Betrieb

Seit Samstag stehen die Rolltreppen in den Münchner U-Bahn-Stationen still. Schuld daran soll ein Blitzschlag sein.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Bei den Rolltreppen in den Münchner U-Bahnstationen geht seit einigen Stunden in ganz München nichts mehr. Wie die MVG mitteilte, sei ein Blitzschlag in der Nacht von Freitag auf Samstag Schuld an dem stadtweiten Ausfall.

U-Bahn-Rolltreppen in München ausgefallen

Derzeit sind alle Rolltreppen an den Münchner U-Bahnstationen außer Betrieb. © Screenshot: instagram.com/muenchen.mvg/

Aktuell wird mit Nachdruck daran gearbeitet, dass Problem zu beheben, es wird aber noch mit einem Ausfall bis etwa 20 Uhr gerechnet.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Die MVG empfiehlt während des Ausfalls der Rolltreppen die, sofern vorhanden und funktionstüchtig, die Lifte an den U-Bahn-Stationen zu nehmen.