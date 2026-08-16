Ganz besondere Aktion: Das ist neu beim OisGiasing!-Festival

Mitte September findet wieder das beliebte OisGiasing!-Festival statt. In diesem Jahr wird es dazu eine ganz besondere Aktion geben.

Beim OisGiasing! verwandelt sich der Bereich um die Tegernseer Landstraße in eine Partymeile.

Das Straßenfestival OisGiasing! hat sich seit seiner Erstauflage im Jahr 2019 einen Ruf über die Grenzen des Stadtviertels erarbeitet und gilt in Giesing selbst schon als Kult.

Am Samstag, dem 12. September, veranstaltet der Verein "Wir in Giesing e. V". die diesjährige Ausgabe. Rund um die Tegernseer Landstraße verwandelt sich Obergiesing an diesem Tag zur Partymeile mit einer Vielzahl an Konzerten und Kulturveranstaltungen.

OisGiasing! Kunst, Kultur und Kulinarisches an über 40 Orten

Ab Mittag spielen entlang der Tegernseer Landstraße auf gleich sechs Bühnen zahlreiche Bands und Live-Acts. Giesinger geben Livekonzerte im Treppenhaus, öffentliche Plätze verwandeln sich in Biergärten und kreative Anwohner, Geschäfte und Einrichtungen laden zum Reinschnuppern ein.

An über 40 Orten wird Kunst, Kultur und Kulinarisches geboten, alleine in der Tegernseer Landstraße geben auf sechs Bühnen zahlreiche Bands und Live-Acts ihr Bestes.

Neben Fördertöpfen und Sponsorings, z. B. durch Hacker Pschorr, finanziert sich das OisGiasing! auch durch Spenden. kann den Veranstaltern direkt geholfen werden.

Erstmals beim OisGiasing!: Die Kneipen-Streifenkarte

Und dieses Jahr wird es erstmals eine ganz besondere Aktion geben. Elf Bars, Spots und Kneipen in Unter- und Obergiesing haben sich zusammengeschlossen und die OisGiasing!-Streifenkarte ins Leben gerufen. Die kostet 29 Euro und ist in allen teilnehmenden Läden erhältlich.

Erstmals beim OisGiasing! Die Streifenkarte, deren gesamter Erlös dem Festival gespendet wird. © Wir in Giesing e. V.

Jeder der elf Streifen kann gegen ein Getränk im Wert von bis zu 5 Euro in den teilnehmenden Lokalen eingelöst werden, sprich für 29 Euro kann für maximal 55 Euro konsumiert werden – wenn das kein Schnäppchen ist.

Elf Giesinger Locations beteiligen sich an der Streifenkarten-Aktion. © Wir in Giesing e. V.

Und das Beste: Der gesamte Erlös der Streifenkarten-Aktion kommt dem OisGiasing!-Festival zugute.

Folgende Locations nehmen teil:

Ambar

Bamboleo

Boazeria

Bumsvoll

Café Central

Crönlein

Kiosk am Grünspitz

Kiosk Isarwahn

Kyso

Roody

Schaumamoi

Wer beim OisGiasing! nicht genug Durst hat, kann die Streifenkarte auch noch an anderen Tagen nutzen, sie ist bis zum 30. September 2026 gültig. Eine Erstattung oder Auszahlung ist nicht möglich!