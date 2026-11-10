An der Fraunhoferstraße verschwinden günstige Nachkriegswohnungen und das Soul Kitchen. Es entstehen luxuriöse Eigentumswohnungen, Penthäuser und Ateliers. Das Familienunternehmen Bucher setzt auf teure Neubauten mit 3D-gedruckter Fassade – ein Projekt, das das Gärtnerplatzviertel weiter verteuert.

Das geplante Wohnhaus an der Fraunhoferstraße 27a (2. v. l.) bekommt einen "wellenförmigen" Erker. Dahinter, im Hof, sollen weitere Neubauten entstehen.

Noch stehen sie, die günstig gebauten Wohnhäuser mit ihren typischen schlichten Nachkriegsfassaden. Die 25 Mieter, die an der Fraunhoferstraße 27a und im Rückgebäude gewohnt haben, dürften nicht viel Miete bezahlt haben – und das im begehrten Gärtnerplatzviertel. Nun sind die Wohnungen leer. Auch das Soul Kitchen im Vorderhaus, in dem acht Jahre lang Pizza gebacken und gegessen wurde, ist raus. Am 30. Oktober war Schluss.

Im verwilderten Hof steht schon ein großer Müllcontainer. Nächste Woche rücken die Mitarbeiter eines Abrissunternehmens an. Zuerst werden sie die leeren Gebäude entrümpeln.

Eine Familie: die Architektin Birgit Bucher mit ihren Brüdern Robert (l.) und Martin. © Bucher Properties GmbH/Georg Tuskany

Es ist dieses Mal kein großer Projektentwickler, der hier neu bauen will, sondern ein kleineres Familienunternehmen: drei Geschwister, die aus Regensburg stammen. Robert und Martin Bucher haben die Gebäude in der Fraunhoferstraße 2018 mit ihrer Bucher Properties GmbH gekauft. Zu einer Zeit also, als die Immobilienpreise in München extrem hoch, die Finanzierungszinsen aber noch niedrig waren. Seitdem hat sich bekanntlich vieles geändert. Es hat lange gedauert, bis die Buchers richtig starten konnten mit ihrem Vorhaben. Damit es sich wirtschaftlich auszahlt, muss es wohl teuer werden.

Drei Gebäude und ein Atelierhaus im Innenhof

Drei Wohngebäude mit insgesamt 21 Eigentumswohnungen – darunter zwei Penthouses, Maisonettewohnungen und Studios wollen die Geschwister bauen. Außerdem soll ein kleines Atelierhaus in dem begrünten Innenhof entstehen.

Wird abgerissen: das Gebäude (l.) aus den 50ern, in dem acht Jahre lang die Pizzeria Soul Kitchen war. © Nina Job

Am Dienstag, 10. November hat Birgit Bucher, die Schwester von Robert und Martin Bucher, das Familienprojekt "Glockenhofer" vorgestellt: direkt gegenüber, neben der ehemaligen Postfiliale (geschlossen 2021) in einem kleinen Showroom. Birgit Bucher ist Architektin und Chefin des Büro "be_planen" in München. Ursprünglich wollte sie in der Fraunhoferstraße etwas ziemlich Extravagantes schaffen. Die Architektin hatte das vordere Gebäude mit einer geneigten Fassade entworfen. In Erdgeschosshöhe sollte die Fassade etwas zurückspringen und weiter oben leicht herausragen. Doch die Stadtgestaltungskommission lehnte den Entwurf ab.

Beton sparen dank 3D-Technik

Man habe darauf nun eine "sanftere Antwort gefunden", sagt Bucher. Jetzt soll die Fassade leicht wellenförmig und strukturiert gestaltet werden. Die Fassadenelemente werden aus Spritzbeton bei Ulm in 3D-Drucktechnik hergestellt. So könne man Beton sparen.

Blick in den Hinterhof. © Nina Job

Im Vorderhaus sind acht Wohnungen (76 bis 118 Quadratmeter groß) und drei kleine Studios (30 bis 43 Quadratmeter) geplant, außerdem ein Penthouse und wie zuvor Räume für einen Gastrobetrieb.

Dahinter soll ein "Hofhaus" entstehen mit zwei Wohnungen, vier Studios (30-43 Quadratmeter) und einem Atelier. In einem dritten, niedrigen Gebäude ("Terrassenhaus") im Hof sind zwei Maisonettewohnungen geplant, außerdem soll ein kleines Gebäude mit zwei Ateliers gebaut werden.

Die bestehenden Gebäude zu sanieren und zu modernisieren, kam für die Bauherren nicht infrage. Laut Birgit Bucher sind die alten Kellergeschosse "nicht zu halten". Salz habe das Mauerwerk massiv angegriffen. Auch die Tiefgarage aus den 80ern sei marode. In der neuen zweigeschossigen Tiefgarage wird es 21 Stellplätze geben, je eine pro Wohnung.

Das Wohnhaus an der Fraunhoferstraße von hinten. © Nina Job

In drei Jahren, also rund elf Jahre nach dem Grundstückskauf, soll alles fertig sein. Der Verkauf der Wohnungen startet nun. Der Quadratmeterpreis liegt bei 19.000 bis 22.000 Euro. Ein kleines Studio wird somit rund 650.000 Euro kosten, eine Vier-Zimmer-Wohnung rund 2,8 Millionen Euro. Damit bewege man sich auf vergleichbarem Niveau wie Wettbewerber in der Klenzestraße oder der Zeppelinstraße, heißt es.