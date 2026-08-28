Eine 48-Jährige bemerkt Brandgeruch und verständigt die Feuerwehr. Ein elektrischer Gabelstapler hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr löscht den Brand. Was über die Brandursache bisher bekannt ist.

Kurz vor 10 Uhr morgens war es, als einer 48 Jahre alten Frau am Donnerstag auf dem weitläufigen Gelände der Münchner Großmarkthalle in Sendling verdächtiger Brandgeruch in die Nase stieg. Kurze Zeit später sah sie, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, wie Funken bei einem elektrischen Gabelstapler flogen und dieser Sekunden später in Flammen aufging. Die Zeugin verständigte daraufhin den Notruf.

Akkus entzünden sich erneut

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Was in diesem Fall besonders schwierig war, da der Akku des Staplers sich immer wieder entzündete und die Maschine dadurch mehrmals erneut Feuer fing. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Brandfahnder ermitteln. Als am wahrscheinlichsten gilt derzeit ein technischer Defekt an dem Gabelstapler. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.