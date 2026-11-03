Fußgänger stirbt mehr als eine Woche nach Unfall in München
Ein über 80 Jahre alter Fußgänger ist mehr als eine Woche nach einem Verkehrsunfall in München an seinen Verletzungen gestorben. Der Unfall ereignete sich am 22. Oktober, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann wurde demnach bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntag starb er den Angaben zufolge an den Folgen. Am Steuer des beteiligten Autos saß laut Polizei eine 64 Jahre alte Frau. Die Polizei ermittelt weiter zum Unfallhergang.
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