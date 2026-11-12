Ein 45-Jähriger geht an einer grünen Ampel über eine Straße im Münchner Norden. Dabei wird er von einem Auto angefahren und verletzt. Der Autofahrer flüchtet, die Fahndung läuft. Was über den Unfallverursacher bekannt ist.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Ein Fußgänger ist auf der Ingolstädter Straße von einem Auto verletzt worden. Der Fahrer flüchtete. (Symbolbild)

Ein 45-Jähriger aus München ist am Mittwoch gegen 18.45 Uhr zu Fuß über die Ingolstädter Straße auf Höhe der Kreuzung Sudetendeutschestraße gegangen. Die Ampel an der Kreuzung zeigte für Fußgänger grünes Licht.

Zur selben Zeit fuhr nach Angaben der Polizei ein bislang unbekannter Fahrer mit einem unbekannten Auto auf der Sudetendeutschestraße in Richtung der Ingolstädter Straße. An der Kreuzung bog er stadteinwärts in die Ingolstädter Straße ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der 45-Jährige wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei hatte der Fußgänger eine Kopfplatzwunde und Prellungen erlitten.

Unfall in München: Polizei sucht Zeugen

Der Unfall wurde vor Ort von der Münchner Verkehrspolizei aufgenommen. Die Beamten ermitteln wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung. Von dem Fahrer ist nichts bekannt, bei dem Auto könnte es sich um einen dunklen Pkw handeln.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Führer/in machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.