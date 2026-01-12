AZ-Plus

Fußgänger aus München tritt gegen Auto und greift Insassen an

62-Jähriger wird von Polizisten festgenommen und leistet dabei massiven Widerstand. Auf der Wache gerät er schließlich mit dem Daumen der rechten Hand in eine sich schließende Tür. Jetzt ermittelt das LKA auch gegen die Polizei.
Ralph Hub
Ralph Hub |
Ein randalierender Fußgänger landet am Ende mit einem gequetschten Daumen in der Notaufnahme einer Klinik. Was ist geschehen? (Symbolbild)
Ein randalierender Fußgänger landet am Ende mit einem gequetschten Daumen in der Notaufnahme einer Klinik. Was ist geschehen? (Symbolbild) © IMAGO/Udo Herrmann

Ohne ersichtlichen Grund hat am Freitagabend in Giesing ein 62-Jähriger im Vorbeigehen gegen einen Audi getreten. Am Ende landete der schlecht gelaunte Fußgänger mit einem gequetschten Daumen im Krankenhaus.

Münchner reagiert sich an fremden Audi ab

Die beiden 21 Jahre alten Männer im Audi stellten den Münchner nach dem Tritt zur Rede. Daraus entwickelte sich an der Kreuzung Deisenhofer- und Herzogstandstraße eine handfeste Rauferei. Die Männer riefen die Polizei. Als Streifenbeamte den 62-Jährigen festnehmen wollten, kam der mit drohend erhobenen Fäusten auf sie zu. Die Polizisten überwältigten den Mann und setzten ihn in den Streifenwagen. Dabei leistete der Mann massiv Widerstand.

62-Jähriger will nicht in Haftzelle

Auf der Wache weigerte sich der angetrunkene Fußgänger freiwillig in eine der Haftzellen zu gehen. Als die Polizisten mit vereinten Kräften nachhalfen, soll der Mann mit dem rechten Daumen zwischen die zugehende Tür und die Angel geraten sein. Dabei wurde sein Finger nach Angaben einer Polizeisprecherin stark gequetscht.

Am Ende ermittelt das LKA gegen die Polizisten

Der 62-Jährige wurde vom Rettungsdienst wegen der Verletzung in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht. In der Klinik wurde bei ihm zudem eine Blutprobe genommen, einen Alkoholschnelltest verweigerte der Münchner. Gegen den Fußgänger wird inzwischen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt. An dem Audi, den er getreten hat, blieb ein Kratzer im Lack zurück. Das LKA ermittelt gegen die Polizisten wegen des gequetschten Daumens. Es geht um den Verdacht der Körperverletzung.

17 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Der wahre tscharlie vor 5 Stunden / Bewertung:

    Wo sind die täglichen Polizeibericht-Durchforster???
    Ich bitte doch inständig um genaue Details der drei Beteiligten (Opfer/Täter) bzgl. deren Nationalität, sonst kann ich die ganze Nacht wieder nicht schlafen.
    Witwe, Gretl, Chris 1860, Kaiser Yannik, Monika, Kaiserin......bitte meldet euch.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor 5 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der wahre tscharlie

    Hier zu Ihrer Hilfe: "Deutsche Staatsangehörigkeit" des 62jährigen.......
    Das lässt 2 Deutungsmöglichkeiten zu.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • OnkelHotte vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Zu deutsch gehören seit 6 Monaten viele Nationalitäten … gabs da nicht die vereinfachte Einbürgerung ?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
