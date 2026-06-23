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Funkstörung im Zugverkehr – Auch Münchner S-Bahnen betroffen

Bundesweit rollen wegen einer technischen Panne keine Züge – das betrifft auch die S-Bahn in München.
dpa |
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Auch die Münchner S-Bahn ist von der Funkstörung betroffen. (Archivbild)
Auch die Münchner S-Bahn ist von der Funkstörung betroffen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Die S-Bahnen in München stehen still. Das geht aus der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn hervor. Bundesweit sei der Zugverkehr aufgrund einer Funkstörung vorübergehend eingestellt worden, teilte die DB mit. Sämtliche Züge würden zurückgehalten. Die Störung soll zügig behoben werden. Wegen der Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke kommt es zwischen dem 23. und 26. Juni zeitweilig ohnehin zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr in der Landeshauptstadt.

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1 Kommentar
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  • Wolff am 24.06.2026 11:00 Uhr / Bewertung:

    Ein Saftladen sondergleichen

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