Fürstenried: Wohnung in Flammen – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Am Mittwochabend steht eine Wohnung in Fürstenried-West in Flammen. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat eine Ausbreitung des Feuers auf andere Wohnungen verhindert.

André Wagner 03. Juli 2025 - 18:00 Uhr

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl verhindern. © Berufsfeuerwehr München

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat am Mittwochabend in Fürstenried Schlimmeres verhindert. Laut Pressebericht wurde die Integrierte Leitstelle am Mittwochabend, gegen 20.48 Uhr, durch mehrere Anrufe auf einen Wohnungsbrand in der Sonthofener Straße aufmerksam gemacht. Die Anrufer berichteten von schwarzem Rauch, der aus einer Wohnung im 3. Stock emporstieg und von mehreren Personen, die um Hilfe riefen. Während die Einsatzkräfte auf dem Weg zum Brandort waren, gingen weitere Notrufe ein, die eine massive Branddynamik erwähnten. Aufgrund dieser Informationen forderte die Einsatzleitung zusätzliche Kräfte an. Vor Ort gingen zwei Einsatztrupps mit Atemschutz in die brennende Wohnung, zudem wurden von außen zwei Drehleitern in Stellung gebracht. Brand in Fürstenried-West: Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen Glücklicherweise konnte sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr alle Bewohner des Gebäudes in Sicherheit bringen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl und damit Schlimmeres verhindert werden. Aufgrund der hohen Außentemperaturen und der umfangreichen Nachlöscharbeiten mussten die vorgehenden Atemschutztrupps regelmäßig ausgetauscht werden. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt.