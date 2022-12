Für welche Münchner rechnet sich das 49-Euro-Ticket?

Am Sonntag steigen die Preise im MVV und das teilweise saftig. Da schielt so mancher sehnsüchtig auf das 49-Euro-Ticket. Doch wenn es dann mal kommt, lohnt es sich dann auch? Nicht für jeden.

München - Das 49-Euro-Ticket kommt, wann genau, ist noch nicht sicher, im April oder gar erst im Mai. Die Politik diskutiert das mit Leidenschaft.

MVV erhöht Preise deutlich

Was aber ganz sicher kommt und sogar schon an diesem Wochenende, sind die neuen Preise im MVV. Und bei denen geht es teilweise richtig saftig nach oben. Als Nutzer von U-Bahn, Bus und Tram schaut man da doch etwas sehnsüchtig nach Berlin und hofft, dass man sich möglichst schnell auf ein Deutschlandticket einigen möge.

Die neuen Preise im MVV © Grafik: S. Anfang

Aber lohnt sich das überhaupt für jeden? Die AZ hat das für verschiedene Nutzertypen durchgerechnet. Wie oft muss man an den See fahren, in die Berge, in eine andere Stadt, damit man am Ende des Monats nicht sogar draufzahlt? Das kommt auf Ihr bisheriges Ticket an - und was Sie gerne in einem typischen Monat unternehmen.

Kein ÖPNV-ABO/Gelegenheitsfahrer: Nur für Marathon-Ausflügler

Bisheriges Ticket: keines

Bisherige fixe monatliche Ausgaben: 0 Euro

Ab wann lohnt sich das 49-Euro-Ticket im Monat?

Ab der 14. Fahrt mit einem Einzelfahrticket in der Zone M (ab 11.12. gelten neue Tarife/s. u.) + 14 x 3,70 € = 51,80 €

Ab der 16. Fahrt innerhalb der M-Zone, wenn man Streifenkarten nutzt + Eine Fahrt mit der Streifenkarte kostet in der Zone M 3,26 Euro + 16 x 3,26 € = 52,16 €

Ab der zweiten Fahrt mit dem Bayernticket, wenn man alleine unterwegs ist + Das Bayernticket Single kostet 26 Euro + 2x26 € = 52 €

Ab der dritten Fahrt mit dem Bayernticket, wenn man zu zweit unterwegs ist + Das Bayernticket kostet zu zweit 34 Euro + Pro Person also 17 Euro + 3x17 € = 51 €

Ab dem vierten Ausflug zum Starnberger See, egal, ob man allein oder zu zweit fährt + Tutzing liegt in der Zone M+4, mit Einzelfahrschein würde das zweimal 11,10 kosten, oder insgesamt 19,56 Euro, wenn man eine Streifenkarte nutzt + Günstiger kommt da das Tagesticket M+4 für 13,40 Euro, wer ein Gruppenticket zu zweit nutzt, zahlt pro Person 12,55 Euro + Allein: 4x13,40 € = 53,60 € + Zu zweit: 4x12,55 € = 50,20 €

Die meisten werden wahrscheinlich Unterschiedliches mit dem ÖPNV unternehmen, hier ein Rechenbeispiel für eine klassische "Mischnutzung". Wer alleine unterwegs ist, für den lohnt sich das 49-Euro-Ticket, wenn er einmal an den See, einmal mit dem Bayernticket in die Berge fährt und dann noch dreimal in der M-Zone stempelt. + 13,40 € + 26 € + 3x3,26 € = 49,18 € + Wer zu zweit unterwegs ist, muss einmal an den Starnberger See, zweimal mit dem Bayernticket in die Berge und muss dann noch einmal alleine stempeln. + 12,55 € + 2x17€ + 3,26 € = 49,81 €

Vielfahrer: Sie sparen!

Bisheriges Ticket: Isarcard im Jahresabo, Zone M

Bisherige fixe monatliche Kosten: 49,75 Euro

Ab wann lohnt sich das 49-Euro-Ticket?

Es lohnt sich in jedem Fall. Kunden sparen aufs Jahr gerechnet allerdings nur 9 Euro.

Rentner: Im Sommer schwimmen

Bisheriges Ticket: Isarcard 65 im Abo in der Zone M

Bisherige fixe monatliche Kosten: 41,50 Euro

Ab wann lohnt sich das 49-Euro-Ticket?

Der Differenzbetrag zum 49-Euro-Ticket beträgt 7,50 Euro.

Das Ticket lohnt sich also, sobald man einmal an den Starnberger See fährt und dafür eine Tageskarte M+4 für 13,40 Euro löst.

Azubi: Für fleißige Bergfexe

Bisheriges Ticket: 365-Euro-Ticket

Bisherige fixe monatliche Kosten: 30,41 Euro

Ab wann lohnt sich das 49-Euro-Ticket?

Der Differenzbetrag zum 49-Euro-Ticket beträgt 18,59 Euro + Das 365-Euro-Ticket für Auszubildende gilt im gesamten MVV-Raum, für den Ausflug zum Starnberger See braucht man also kein Ticket.

Für Azubis lohnt sich das Ticket also erst, wenn sie einmal im Monat alleine (26 Euro) einen Ausflug mit dem Bayernticket machen.

Sind Azubis zu zweit oder zu mehreren unterwegs, müssen sie schon zwei Ausflüge machen, das Bayernticket kostet zu zweit 17 Euro/Person, bzw. zu fünft 13,20 Euro/Person und damit weniger als der Differenzbetrag von 18,59 Euro zum 49-Euro-Ticket.

Studierende: Einmal pro Monat Städtetrip

Bisheriges Ticket: Semesterticket

Bisherige fixe Kosten im Monat: 37,45 Euro

Ab wann lohnt sich das 49-Euro-Ticket?

Der Differenzbetrag zum 49-Euro-Ticket sind 11,55 Euro

Mit dem Semesterticket kann der gesamte MVV genutzt werden, für den Starnberger See braucht es deshalb beispielsweise gar kein eigenes Ticket.

Damit sich das 49-Euro-Ticket lohnt, müssen Studierende einmal im Monat einen Ausflug mit dem Bayernticket machen, dabei ist es egal, ob sie es alleine (26 Euro) oder zu fünft (13,20 Euro/Person) nutzen.

Langschläfer: Zweimal früher aufstehen

Bisheriges Ticket: Isarcard 9 Uhr im Abo

Bisherige fixe monatliche Kosten: 44,50 Euro

Ab wann lohnt sich das 49-Euro-Ticket?

Die Differenz zwischen Isarcard 9 Uhr und dem 49-Euro-Ticket sind 4,50 Euro

Das 49-Euro-Ticket lohnt sich, sobald der Abonnent zweimal im Monat vor 9 Uhr innerhalb der M-Zone U-Bahn fahren will und für jeweils 3,70 Euro eine Einzelfahrkarte kauft oder umgerechnet 3,26 Euro pro Fahrt zahlt, wenn er stempelt.