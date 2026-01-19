Für 96 Millionen Euro: Hier soll München einen neuen Regionalbahnhof bekommen

AZ-Plus
München soll einen neuen Bahnhof bekommen. Wie der zukünftige Halt Umsteigebahnhöfe entlasten und die Wege für Pendler spürbar verkürzen soll.
In München ist ein neuer Halt für Regionalzüge an der Poccistraße geplant. (Symbolbild)
Für Regionalzüge soll es künftig mit dem Bahnhof Poccistraße einen neuen Halt in München geben. Die Inbetriebnahme der Station mit Anbindung an die U-Bahnlinien 3 und 6 sei Anfang der 2030er geplant, teilte das bayerische Bauministerium mit. Zuvor hatten der Freistaat und die Deutsche Bahn einen Vertrag für Planung und Realisierung geschlossen. 

Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) setzt auch auf Bundesmittel, um das rund 96 Millionen Euro teure Vorhaben zu finanzieren. "Wir hoffen, dass der Bund das Projekt so hoch wie möglich fördert", sagte der Minister. Auch die Landeshauptstadt München werde sich beteiligen. 

Schneller in den Münchner Süden

Mit der neuen Haltestelle am ehemaligen Bahnhof München Süd sollen Reisende aus Rosenheim, dem Chiemgau und Mühldorf schneller den Münchner Süden erreichen, heißt es auf der Internetseite des Projekts. Stark frequentierte Umsteigebahnhöfe wie der Marienplatz, der Hauptbahnhof und der Ostbahnhof würden zudem entlastet.

  • Wolff vor einer Stunde / Bewertung:

    Liegt dem vielleicht auch eine Befragung der Fahrgäste aus Rosenheim, dem Chiemgau und Mühldorf zugrunde oder sind das mal wieder nur Hoffnungen und Wunschträume? Aber so wie die Bahn bekanntermaßen arbeitet wird das mit Anfang 30er sowieso nichts.

  • kartoffelsalat vor 50 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Wolff

    Liebe Rosenheimis, würdet Ihr es bevorzugen Ziele im Münchner Süden schneller und über einen weniger überlasteten Umsteigebahnhof zu erreichen oder wollt Ihr weiter einen Umweg über die Innenstadt mit längeren Fahrtzeiten und überlasteten Bahnsteigen & Verbindungswegen (was Euch ohnehin weiterhin offen steht)?

