Die Thalkirchner Brücke ist marode. Der Stadtrat hat jetzt die Sanierung beschlossen. Was sich hinterher ändert und warum der Tierpark Einbußen fürchtet.

Die Thalkirchner Brücke muss saniert werden. Während der Bauzeit ist sie teilweise gesperrt. Der Tierpark fürchtet deshalb Einbußen.

In der Schule ist man mit einer 4+ noch locker durchgekommen. Bei Brücken sieht das Ganze anders aus. Bei der Note 4 müssen Brücken gesperrt werden, darauf weist Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne) hin. Die Thalkirchner Brücke kommt auf eine 3,8. Es ist also ernst.

Der Stadtrat hat deshalb am Mittwoch beschlossen, die Brücke für rund 40 Millionen Euro instand zu setzen. Die ersten Arbeiten sollen bereits Ende 2027 beginnen. Nach voraussichtlich zwei Jahren Bauzeit soll die Brücke hinterher nicht nur stabiler sein: Heute darf die Feuerwehr nur in Schrittgeschwindigkeit und Busse dürfen gar nicht drüber fahren. Sie soll auch breiter werden: Auf beiden Seiten sind Rad- und Fußwege geplant.

Dass die Brücken-Sanierung notwendig ist, daran gibt es im Rathaus keine Zweifel. Allerdings besteht Sorge, dass der Tierpark große Einbußen hat. Denn: 2029 muss die Brücke, über die viele den Zoo erreichen, voraussichtlich für sechs Monate gesperrt werden.

Fußgänger sollen weiterhin queren können

Baureferentin Ehbauer kündigt an, dass Fußgänger während der meisten Zeit der Bauarbeiten die Brücke weiterhin überqueren können – allerdings nicht in "feudaler Breite". Auch barrierefrei werde die Querung nicht.

Wann genau die Brücke komplett gesperrt sein wird, kann sie nicht sagen. Wenn im Sommer 2028 die Pandas kommen, soll sie überquerbar sein. Prüfen will Ehbauer, ob auch Parkplätze am Isar-Eingang des Tierparks erhalten bleiben können. Sie sollten unter anderem für die Baustellen-Einrichtung verwendet werden.

Das fordert die CSU. Und auch dem Tierparkchef Rasem Baban ist das wichtig. "Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Lebensader nicht abschneiden", sagt er. Denn über den Isar-Eingang kommen die meisten Besucher.

Um die Erreichbarkeit des Zoos zu gewährleisten, sind Shuttlebusse geplant. Die ÖDP hatte außerdem eine Seilbahn über die Isar und eine Bimmelbahn gefordert – ohne Erfolg.