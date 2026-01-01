Für 40 Euro Eintritt: So viele feierten auf Münchens Silvestermeile ins neue Jahr

Livemusik, Lichtprojektionen und keine Zwischenfälle: Münchens große Silvesterparty verlief laut Veranstaltern völlig friedlich.

Eine Lasershow auf der Silvestermeile auf der Ludwigstraße in München.

Bei der großen Silvesterparty auf der Ludwigstraße in München haben nach Veranstalterangaben um die 10.000 Menschen in das Jahr 2026 hineingefeiert. Es sei alles ganz friedlich gewesen, sagte Katrin Strauch von der Veranstaltungsagentur Gral. "Es gab keine Zwischenfälle, überhaupt nichts." 20.000 Besucher wären nach Vorgaben der Stadt maximal zulässig gewesen. Auch kurz vor 12 kamen noch Leute auf die Meile.

Bei der Party gab es Livemusik und Lichtprojektionen mit Lasertechnik, Feuerwerk durfte in den gesperrten Bereich der privaten Veranstaltung nicht mitgenommen werden.

Vor Kälte in die Ludwigskirche geflüchtet

Vor Ort zeigten sich viele Besucherinnen und Besucher zufrieden mit der Organisation der Veranstaltung. An den Eingängen sowie an den Getränkeständen lief laut ersten Eindrücken eines AZ-Reporters alles reibungslos, lediglich an einigen Essensständen kam es zwischenzeitlich zu längeren Wartezeiten. Der Eintrittspreis von rund 40 Euro wurde von manchen Gästen allerdings als hoch empfunden. Auch die Getränkepreise lagen im oberen Bereich: Für einen 0,4-Liter-Becher Giesinger Bier wurden etwa sechs Euro fällig.

Die winterlichen Temperaturen sorgten dafür, dass sich etliche Feiernde zwischendurch in die nahegelegene Ludwigskirche zurückzogen, die beheizt war. Dort waren die Sitzreihen zeitweise vollständig besetzt, kurzzeitig musste sogar ein Einlassstopp verhängt werden.

Um Mitternacht war eine Lichtshow angesetzt, die atmosphärisch vom privaten Feuerwerk um die Festmeile herum profitierte – um halb eins machten sich die meisten Besucher auf den Heimweg. Wie geplant endete das Fest auf der Silverstermeile um 01:30 Uhr.

Hinweis der Redaktion: Einen ausführlichen Bericht zur Party auf Münchens Silvestermeile lesen Sie im Laufe des Tages an dieser Stelle.