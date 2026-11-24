Der Tennisclub MTTC Iphitos baut am Rande des Englischen Gartens ein neues Stadion für ein Profiturnier, das einmal im Jahr stattfindet. Die AZ hat die Baustelle besucht.

Im Englischen Garten baut der Verein MTTC Iphitos ein neues Tennisstadion. Maximilian Klee aus dem Vereinsvorstand hat der AZ die Baustelle gezeigt.

Wer im Nordteil des Englischen Gartens unterwegs ist, hat ihn vielleicht schon entdeckt: den Kran, der zwischen den Baumwipfeln herausragt. Seit etwa zwei Monaten baut der Tennisclub MTTC Iphitos hier im Englischen Garten an seinem neuen Stadion mit Platz für zirka 7000 Zuschauer, für ein Event, das einmal im Jahr stattfindet und zehn Tage dauert: die BMW-Open.

Die AZ lässt sich die Baustelle von Maximilian Klee, einem Vorstandsmitglied des Vereins, zeigen. Denn: Für das neue Stadion fließt auch eine Menge Steuergeld. 28,7 Millionen Euro soll es kosten. Die Hälfte davon zahlt der Freistaat. Das Rathaus übernimmt weitere 8,6 Millionen Euro. Den Rest trägt der Verein. Und nicht nur über dieses Geld gab es vor Baustart Streit im Stadtrat. Doch dazu gleich mehr, jetzt geht es erst einmal zur Baustelle.

Maximilian Klee führt die AZ an zwei Tennisplätzen vorbei, die vor dem Clubhaus liegen. Wie eine Villa sieht es aus – mit seinen weißen Fensterläden, mit der Uhr in der Mitte des weißen Balkons, mit den weißen Gartenmöbeln, die darauf warten, dass der Sommer wieder kommt.

Genau hier baut der Tennisclub Iphitos einmal im Jahr sein temporäres Stadion für die BMW-Open auf. Doch Tribünen reichen nicht mehr. © Daniel Loeper

Genau hier vor dem Clubhaus baut der Verein seit einigen Jahren immer im April Tribünen für die BMW-Open auf, ein Profi-Turnier. Lange war es ein eher kleines, bei dem Tennisspieler 250 Weltranglistenpunkte holen konnten. Doch das Präsidium des Tennisweltverbandes ATP entschied sich, dass es nur noch größere Turniere geben sollte, mit mehr Punkten, mehr Preisgeld, mehr Zuschauern. Iphitos bekam den Zuschlag für ein ATP-Turnier mit 500 Weltranglistenpunkten. Die Voraussetzung: Der Verein muss ein neues, größeres Tennisstadion mit Dach bauen. Einmal im Jahr Tribünen aufzustellen reicht nicht mehr.

Maximilian Klee öffnet ein Tor, dahinter ist die Baustelle. Noch ist vom Stadion, das hier entstehen soll, wenig zu sehen. Der Boden wurde auf Schadstoffe untersucht, es wurden Pfähle in die Erde gerammt, auf denen das Stadion einmal stehen soll.

Genau hier soll das neue Tennis-Stadion einmal stehen. Die Baustelle läuft seit Mitte September. © Daniel Loeper

"Im Februar 2028 soll das Stadion fertig sein", sagt Maximilian Klee. "Das ist irre knapp für so ein Riesen-Stadion. Aber wir sind im Zeitplan." Nächstes Frühjahr werde man schon mehr vom eigentlichen Stadion sehen. "Dann werden die Beton-Teile wie ein Bausatz hier zusammengesetzt", sagt Klee.

Elf Meter solle das Stadion einmal hoch werden. Wer im Englischen Garten spaziert, werde es aber kaum wahrnehmen, sagt Klee. Es soll sich einfügen in den Park, die Bäume nicht überragen. Auch begrünt solle das Stadion werden. "An einem Rankgitter sollen die Pflanzen hochwachsen", sagt Klee.

Fünf Tennisplätze für Studenten sind weggefallen

Genau dort, wo heute die Baustelle für das Stadion liegt, waren Tennisplätze. Und das führt zu dem nächsten Streitpunkt rund um das Stadion. Für Diskussionen sorgte die Finanzspritze aus dem Rathaus auch deshalb, weil die Stadt eigentlich den Breitensport fördern soll. Aber: Mit dem Bau des Tennisstadions gehen Plätze, die Hobbysportler nutzen, verloren.

Direkt an Iphitos grenzten fünf Plätze des Sportvereins Studentenstadt Freimann (SVSF). Der Freistaat, der Eigentümer der Flächen, sorgte dafür, dass sie an Iphitos übertragen werden. Die Studenten (sofern sie auch in der Studentenstadt wohnen) dürfen laut Klee bei Iphitos spielen zu den gleichen Konditionen wie vorher im Studentenwerk.

Auch für Iphitos selbst stehen während der Bauzeit sieben von 17 Plätzen nicht zur Verfügung. Hinterher soll es wieder die gleiche Anzahl an Plätzen auf dem Vereinsgelände geben wie vor der Baustelle, sagt Klee.

"Der Andrang von Kindern und Jugendlichen ist groß"

Während der Bauzeit müssen rund 550 Kinder und Jugendliche, die in dem Verein Mitglied seien, "in Stoßzeiten vereinzelt" auf andere Vereine ausweichen, schildert Klee.

"Seitdem Iphitos ein Turnier-Up-Grade bekommen hat, ist der Andrang von Kindern und Jugendlichen besonders groß", sagt Klee. Alleine in den letzten beiden Jahren seien 150 Kinder und Jugendliche dazugekommen. Sie würden inzwischen ein Drittel des Vereins ausmachen.

Einmal die Woche schaut sich Maximilian Klee auf der Baustelle für das neue Stadion um. Bisher ist er mit dem Bau-Fortschritt zufrieden. © Daniel Loeper

Apropos Kinder: Auch einen Waldkindergarten hat die Tennis-Stadion-Baustelle verdrängt. Das ist auch der Grund, warum der ÖDP-Chef Tobias Ruff noch immer gegen das Bau-Projekt ist, wie er zur AZ sagt. Der Kindergarten hat allerdings einen neuen Standort gefunden, immer noch im Nordteil des Englischen Gartens. Der rote Bauwagen musste nur etwa einen Kilometer an die Osterwaldstraße umziehen. Und dort sei man nun auch sehr zufrieden, sagt die Vorsitzende der Eltern-Initiative zur AZ.

Für das Rathaus im Allgemeinen ist das neue Tennis-Stadion auch deshalb wichtiger geworden, weil es Teil der Olympia-Bewerbung ist. Auf ihrer Olympia-Homepage gibt die Stadt für das neue Stadion eine Kapazität zwischen 3000 und 10.000 Zuschauer an.

Das Stadion hat aber nur 7000 Plätze. Möglichkeiten, es aufzustocken, gibt es nicht, sagt Klee. Das Stadion bekommt schließlich ein Dach.

Für Olympia müsste also wieder ein temporäres Stadion aufgebaut werden, so wie jetzt für die BMW-Open. Auch Trainingsplätze kann der Verein voraussichtlich während Olympia nicht genug anbieten, sagt Klee. Da müssten die Spieler wohl zumindest zum Teil auf andere Plätze ausweichen.

Normaler Vereinsbetrieb kann während Olympia freilich nicht stattfinden. Trotzdem sagt Klee: "Olympia im eigenen Verein – das wäre das Größte". Doch jetzt muss er erst einmal diese Baustelle fertig kriegen.