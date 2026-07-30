Für 27,5 Millionen Euro zu haben: Das hat diese Münchner Traumvilla zu bieten

27,5 Millionen Euro – für diese Summe ist derzeit eine exklusive Villa in München bei immowelt.de inseriert. Für diesen stolzen Preis hat die Traumimmobilie allerdings auch einiges an Luxus zu bieten.

Wer es beim Eigenheim nobel und exklusiv mag, für den führt an München kein Weg vorbei und die erste Adresse in der bayerischen Landeshauptstadt für besondere Immobilien ist und bleibt Bogenhausen.

Der gehobene Münchner Stadtteil lockt mit zahlreichen hervorragenden Kaufargumenten. Top-Lage zwischen Isar und dem Englischen Garten, großzügig geschnittene Grundstücke und jede Menge Grün. Dazu zahlreiche edle Juweliere, Designerboutiquen und exklusive Lebensmittelgeschäfte sowie den berühmten goldenen Friedensengel als Herzstück des Viertels.

Hier seine eigenen vier Wände zu finden ist zwar nicht unmöglich, allerdings ist ein sehr gut gefülltes Bankkonto schon eine Voraussetzung. Wer aber über das nötige Kleingeld verfügt, könnte das, laut immowelt.de, exklusivste Haus Deutschlands zu seinem Eigen machen. Das zeigt eine Auswertung der Aviv Group, die die teuersten derzeit in der Stadt auf dem Portal "immowelt.de" angebotenen Miet- und Kaufimmobilien ausfindig gemacht hat.

Exklusive Villa für 27,5 Millionen: Was sie alles zu bieten hat

Bei der Immobilie handelt es sich um eine denkmalgeschützte Villa aus dem Jahr 1928. Erbaut wurde sie vom deutsch-amerikanischen Architekten Theodor Merrill, dessen Stil von angelsächsischen Herrenhäusern inspiriert ist.

Ganz billig ist dieser Wohntraum allerdings nicht, 27,5 Millionen Euro sind als Kaufsumme bei immowelt.de aufgerufen, mit Kaufnebenkosten belaufen sich die geschätzten Gesamtkosten auf 29.667.000 Euro.

Für diesen Betrag wird dem Käufer allerdings auch einiges an Luxus geboten. Von 2016 bis 2020 äußerst aufwändig geplant, saniert und auf allerhöchstem Niveau ausgestattet, bietet die exklusive Villa im Münchner Herzogpark insgesamt 15 Zimmer mit einer Wohnfläche von 1015 m². Dazu ein riesiges Grundstück mit einer Fläche von 1793 m², dicht eingewachsen für ein hohes Maß an Privatsphäre.

Auch sonst lässt die Villa kaum einen Wunsch offen. Ein Kaminzimmer mit offenem Kamin, eine Designer-Küche mit hochwertiger Ausstattung, ein Wintergarten mit Fußbodenheizung, ein spektakuläres Hamam aus Carrara-Marmor, ein beheizbarer Außenpool sowie ein Heimkino mit XXL-Leinwand, Sony 4K-Projektor, KEF-Sound-System und Bar sind nur ein paar Beispiele der luxuriösen Ausstattung. Und wer einen großen Fuhrpark hat, dem stehen gleich acht Garagenstellplätze zur Verfügung.

Knapp unter zehn Millionen: Traumwohnung mit Blick auf den Englischen Garten

Wer es nicht ganz so opulent und auch etwas kostengünstiger möchte, der kann im Lehel fündig werden. Hier lockt eine edle Wohnung mit einem direkten Blick auf den Englischen Garten. Im Projekt "Park Avenue", in unmittelbarer Nähe zu den Isarauen und dem Eisbach, wurden zwei Wohnungen zu einer 391 m² großen Einheit zusammengelegt.

Die 391 m2 großes Luxuswohnung verfügt über sieben Zimmer. © Engel & Völkers DACH GmbH

Die Immobilie (Baujahr 2016), verteilt über Erdgeschoss und 1. Obergeschoss verfügt über sieben Zimmer und einen eigenen Garten mit Südwest-Ausrichtung. Inseriert wurde das Ganze bei immowelt.de für 8.950.000 Euro zzgl. 811.765 Euro Kaufnebenkosten.