Für 100 Jahre Laufzeit: Millionenprojekt an der Isar kurz vor der Fertigstellung

Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist das neue Wehr an der Isar kurz vor der Großhesseloher Brücke fast fertiggestellt. Modernste Technik für mindestens 100 Jahre Laufzeit. Die AZ hat sich das Wunder der Ingenieurstechnik aus der Nähe angesehen.

Die nagelneue Wehranlage bei Großhesselohe – hier wird der Wasserzustrom von der Isar rüber in den Werkkanal reguliert. Die Anlage ist ein wichtiger Faktor für den Hochwasserschutz Münchens. Am Werkkanal liegen vier Laufwasserkraftwerke und das Heizkraftwerk Süd. Zudem speist der Kanal die Floßlände und die Münchner Stadtbäche.

Die Sonne knallt unbarmherzig auf die Baustelle. 27 Grad hat es im Schatten, wenn es denn einen für die Arbeiter gäbe, die die Krone des zuletzt betonierten Pfeilerkopfs glatt streichen – der schweißtreibende Abschluss nach zwei Jahren Bauzeit an der erneuerten Wehranlage nahe der Großhesseloher Brücke.

Neue Klappentechnik für mehr Sicherheit

Zuletzt wurde die acht Tonnen schwere Klappe für das Wehrfeld 1 eingebaut, die die Wasserzufuhr aus den Bergen im Süden nach München bei Niedrig- und Hochwasser regulieren soll.

Die alten Tafeln, die je nach Lage angehoben oder gesenkt wurden, haben ausgedient. Die neue Klappe im Wehrfeld 2 wird pneumatisch, also mit luftbetriebenen Kissen, bewegt. "Das hat den Vorteil, dass keinerlei Schmiermittel oder Flüssigkeiten in die Isar gelangen können", erklärt Projektleiter Lukas Mas-Zehetbauer.

Acht Tonnen schwer ist die neue Wehrklappe, die im Mai eingebaut wurde. Gesenkt und gehoben wird sie über eine pneumatische Pumpe. © Ralph Hub

Herzstück für Münchens Wasserversorgung

Die alte Anlage stammt aus dem Jahr 1908 und war damit annähernd 120 Jahre in Betrieb. Über den Werkkanal wird die Wassermenge für die drei Münchner Laufwasserkraftwerke der Isar reguliert. Zudem erhalten mehrere Stadtbäche und das Heizkraftwerk Süd, mit seiner Strom-, Fernwärme- und Kälteerzeugung, über den Kanal das nötige Kühlwasser.

Ein bisschen Patina und ein bisschen Rost: Technik aus dem Jahr 1908, die aber heute noch funktioniert und weiterhin in Betrieb ist. © Ralph Hub

Die neue Wehranlage bei Großhesselohe soll vollautomatisch funktionieren und elektronisch gesteuert werden. "Im Bedarfsfall wäre aber auch Handbetrieb möglich", sagt Christian Hickisch, Technischer Leiter der Isarwerke und von Anfang an bei der Planung und dem Bau der Anlage mit dabei. Knapp 4000 Kubikmeter Beton wurden seit dem Start des Projekts im Mai 2023 verbaut, dazu rund 2000 Meter Kabel und Leitungen. Den Neubau des Wehrs lassen sich die Münchner Stadtwerke einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag kosten.

Hochwasser, Bodenprobleme und ein Brandanschlag

Nicht alles in den vergangenen zwei Jahren lief glatt auf der Baustelle: Dreimal funkte Hochwasser dazwischen. Im August 2023 wurde die Kiesaufschüttung zur Errichtung der Baugrube fortgeschwemmt. Ein Jahr später musste an Pfingsten die Baugrube komplett geflutet und im Anschluss vom Schlamm und Treibgut gereinigt werden. Im August 2024 gab’s noch ein Hochwasser mit abermaliger kontrollierter Flutung der Baugrube, da hatte man quasi schon Routine und die Baustelle konnte weitgehend schadlos gesichert werden.

Schweißtreibender Job: Betonarbeiten bei 27 Grad im Schatten. © Ralph Hub

Als herausfordernd erwies sich der Flinz, eine Bodenschicht aus Ton, Schluff und Sand, die in diesem Bereich des Untergrunds teilweise zu Sandstein verfestigt war und bei den vorangegangenen Bodenuntersuchungen in diesem Ausmaß nicht entdeckt wurde. Der Flinz machte aufwendige Bohrungen bis in die Tiefe von gut zehn Metern notwendig, um den Boden für das Rammen der Spundwände auszutauschen. Aneinandergereiht würden die Bohrlöcher bis in eine Tiefe von 2000 Meter reichen. Das alles hat Geld und auch Zeit gekostet.

In der neuen vollautomatischen und elektronischen Schaltzentrale steht auch die Pneumatikpumpe, mit der die Wehrtafeln bewegt werden. © Ralph Hub

Zudem gab es einen Brandanschlag. Im August 2023 zündeten unbekannte Brandstifter einen Raupenkran an. Der Sachschaden belief sich auf rund 500.000 Euro. Die Täter wurden bis heute nicht ermittelt.

Feintuning für die Steuerungstechnik

Die ersten Testläufe im Trockenbetrieb hat die neue Wehranlage bereits bestanden, es folgten weitere Tests dann auch unter realen Bedingungen mit Wasser. "Erst in der Praxis zeigt sich, ob alles wirklich so funktioniert, wie man sich das in der Theorie vorgestellt hat", sagt Christian Hickisch. "Vor allem die Programmierung der Steuerungstechnik, mit der später alles vollautomatisch funktionieren soll, ist sehr anspruchsvoll."

Geradezu simpel wirkt dagegen die hölzerne Fischtreppe, die am Wehr seitlich eingebaut wurde. Über sie sollen Forellen, Mühlkoppe, Huchen und was sonst noch so alles in der Isar unterwegs ist, problemlos Isar aufwärts nach Süden schwimmen können.

Die neue Fischtreppe für Forelle, Mühlkoppe, Huchen & Co. © Ralph Hub

Mehr Sicherheit für Freizeitkapitäne

Die Freizeitkapitäne, die im Sommer in Schlauchbooten, mit Kanus oder Kajaks auf der Isar unterwegs sind, müssen sich auch umstellen. Weil es bei der alten Anlage schon mehrere Rettungseinsätze gab, wurde die Lenkung der Kanu- und Schlauchbootfahrer besonders berücksichtigt.

Bereits beim Einstieg in Baierbrunn wird das auf einer großen Schautafel erklärt. Mehrere Warnschilder zeigen vor der Wehranlage den Umstieg in den Wehrkanal an. Zusätzlich gibt es Bojen, eine Abweisschranke, noch mehr Schilder und einen Warnbalken.

Weil es bei der alten Anlage schon mehrere Rettungseinsätze gab, wurde die Lenkung der Kanu- und Schlauchbootfahrer besonders berücksichtigt. © Ralph Hub

"Die Schilder sollte man unbedingt beachten, andernfalls besteht Lebensgefahr", sagt Lukas Mas-Zehetbauer. Auch wenn die Isar gerade wenig Wasser führt: Schon die Kelten wussten, warum sie sie Isaria, "die Reißende" nannten.