Fünf Bilder, die wir 2020 in München so nicht erwartet hätten

Archiv: Corona Schlange vor Friseur in der Bayerstraße in München nach Wiederöffnung der Geschäfte am 4. Mai 2020 Foto: Michael Westermann *** Archive Corona snake in front of hairdresser in the Bayerstraße in Munich after reopening of the shops on 4 May 2020 Photo Michael Westermann

© imago images / Michael Westermann