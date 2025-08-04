Hier können Sie die angesagte Trendsportart hautnah erleben

Ninja für alle: Vom 23. August bis 7. September verwandeln die Ninja Days 2025 das MAC-Forum am Flughafen München in eine spektakuläre Action-Arena.

04. August 2025 - 16:03 Uhr

Den Auftakt der Ninja Days am Flughafen München macht die Ninja Champions Series am 23. August. Bis zum 7. September verwandelt sich das MAC-Forum in eine spektakuläre Action-Arena.

Ninja ist eine Trendsportart, bei der Sportlerinnen und Sportler einen Parcours aus spektakulären Kletter-, Sprung- und Balancehindernissen überwinden müssen. Gefragt sind vor allem Kraft, Körperbeherrschung und mentale Stärke.

Ninja Champions Series

Den Auftakt der Ninja Days bei uns am Flughafen macht die Ninja Champions Series am 23. August: Ein Sport-Event der Extraklasse, bei dem sich internationale Profis einen mitreißenden 1:1-Wettkampf liefern – Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. In über sieben Metern Höhe müssen sie unseren extrem anspruchsvollen Parcours bezwingen, sagt Markus Preiß, Leiter Commercial Marketing am Flughafen München.

Bei Ninja, einer spektakulären Trendsportart, überwinden Sportlerinnen und Sportler einen Parcours aus Kletter-, Sprung- und Balancehindernissen. © Andrea Sviridova

Zum Teilnehmerfeld gehören Ninja-Größen wie Olivia Vivian aus Australien, Abby Clark aus den USA und der französische Titelträger Clément Gravier. Als Moderatoren vor Ort führen Olli Edelmann, der erste "Last Man Standing"bei "Ninja Warrior Germany", sowie Marco Laufenberg, der als beliebter Warm-Upper der Show bekannt ist, durch die Veranstaltung. Weitere prominente Gäste aus der Szene haben ihr Kommen angekündigt, unter anderem der österreichische Parkour-Sportler Simon Brunner.

Der Eintritt zu diesem Highlight ist kostenfrei. Es müssen allerdings vorab gebucht werden.

In über sieben Metern Höhe liefern sich internationale Profis einen mitreißenden Wettkampf: Frau gegen Frau, Mann gegen Mann. © Andrea Sviridova

Workshops mit den Profis

Am 24. August geben die Top-Athleten der "Ninja Champions Series" in exklusiven Workshops ihre Tipps und Tricks an den ambitionierten Ninja-Nachwuchs weiter. Die jeweils einstündigen Einheiten sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene finden zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr statt.

Eine Anmeldung ist vorab erforderlich - die kosten 15 Euro.

Ninja für Alle

Vom 25. August bis 7. September heißt es dann "Ninja für alle": Bei diesem Mitmach-Angebot kann die ganze Familie die Sportart ausprobieren und einfach Spaß haben. Es gibt Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und einen kleinen Side-Parcours für die jüngeren Kids.

Der Ticketpreis beträgt 5 Euro für Kinder bis 15 Jahre und 9 Euro für alle ab 16 Jahren.