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Frühstart in München: Dieser Weihnachtsmarkt öffnet schon bald

Im Mittelpunkt der Winterworld in Freimann steht wieder das leuchtende Riesenrad: Was die Besucher vom 7. November bis 20. Dezember erwartet.
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Weihnachtsmarkt am Ausbesserungswerk: Die Winterworld bei der Motorworld startet heuer am 7. November.
Weihnachtsmarkt am Ausbesserungswerk: Die Winterworld bei der Motorworld startet heuer am 7. November. © IMAGO/Peter Widmann

Die Veranstalter versprechen eine "Winterwelt voller Lichterglanz": Am 7. November öffnet die Winterworld in Freimann heuer als erster Weihnachtsmarkt in München ihre Pforten. Was die Besucher bei der vierten Auflage bis 20. Dezember erwartet.

Winterworld in Freimann: Vom 7. November bis 20. Dezember

Im "Wintervillage" gibt es Live-Musik und ein Bühnen- und Familienprogramm. Außerdem stehen vier Eisstockbahnen für Familien, Freunde und Kollegen zur Verfügung.

Im Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes steht erneut das beleuchtete Riesenrad. Zum Angebot gehören unter anderem ein nostalgisches Kinderkarussell, eine Kindereisenbahn, die Weihnachtswerkstatt und laut Veranstaltern "der größte sprechende Elch der Welt". Der Weihnachtsmann empfängt wieder an allen Tagen die kleinen Gäste.

Winterworld in Freimann: Kinderschminken und Live-Musik

Am Eröffnungstag gibt es Kinderschminken (14 bis 18 Uhr) und in der Töpferwelt kann man Keramik bemalen (14 Uhr bis 18 Uhr).  Für musikalische Unterhaltung sorgt Tom Withe zwischen 18.30 und 20.30 Uhr. Am Volkstrauertag (15. November), am Buß- und Bettag (18. November) sowie am Totensonntag (22. November) ist die Winterworld geschlossen.

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