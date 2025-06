Fronleichnamsprozession in München: Diese Buslinien sind beeinträchtigt

Am Donnerstagvormittag findet in München die Fronleichnamsprozession in der Innenstadt statt. Dies hat auch Auswirkungen auf einige Buslinien.

AZ | 17. Juni 2025 - 19:38 Uhr

Am Donnerstag findet die Fronleichnamsprozession durch die Münchner Innenstadt statt. (Archivbild) © dpa

Am Donnerstag, 19. Juni, feiern die Münchner Katholiken Fronleichnam mit einem Festgottesdienst und einem anschließenden Prozessionszug durch die Innenstadt. Der festliche Gottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx auf dem Marienplatz beginnt um 9 Uhr. Der anschließende Prozessionszug führt über die Residenzstraße zur Ludwigskirche zum Segensaltar und über die Ludwig- und Theatinerstraße zurück zum Marienplatz. Wegen der etwa zwei Kilometer langen Prozession muss die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mehrere Buslinien im Bereich Ludwigstraße / Odeonsplatz umleiten bzw. verkürzen. Die Änderungen gelten am Donnerstag, 19. Juni von ca. 5 Uhr bis voraussichtlich 15 Uhr. Diese Buslinien sind von der Fronleichnamsprozession betroffen Die Buslinien 58 und 68 werden zwischen Giselastraße und Pinakotheken umgeleitet, die Haltestellen Georgenstraße, Siegestor, Universität, Amalienstraße, Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst, Von-der-Tann-Straße und Oskar-von-Miller-Ring entfallen. In Fahrtrichtung Ostbahnhof ist die Haltestelle Pinakotheken zur Haltestelle der Tram 27 Richtung Petuelring / 28 Richtung Scheidplatz (Einmündung Barer Straße / Theresienstraße) verlegt.

Die Buslinie 100 wird im Zeitraum von ca. 8 bis 11:30 Uhr durch den Altstadtringtunnel umgeleitet, die Haltestellen Königinstraße, Oskar-von-Miller-Ring (jeweils in Richtung Ostbahnhof), die Haltestelle Amalienstraße (in Richtung Hauptbahnhof) sowie die Haltestellen Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz, in beiden Fahrtrichtungen, entfallen.

Die Buslinie 153 fährt auf dem verkürzten Linienweg Nordbad – Josephsplatz – Schellingstraße; die Haltestellen Türkenstraße, Universität, Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz (jeweils in beiden Fahrtrichtungen) entfallen. Die Haltestelle Schellingstraße ist in Richtung Josephsplatz zur Haltestelle der Tram 27, 28, jeweils in Richtung Sendlinger Tor, in der Barer Straße, verlegt.

Die Buslinie 154 wird zwischen Giselastraße und Schellingstraße umgeleitet, die Haltestellen Georgenstraße, Siegestor, Universität und Türkenstraße entfallen daher in beiden Fahrtrichtungen. Die Haltestelle Schellingstraße ist in Richtung Josephsplatz - Nordbad zur Haltestelle der Tram 27, 28, jeweils in Richtung Sendlinger Tor, in der Barer Straße, verlegt. Bei Schlechtwetter findet die Fronleichnamsprozession nicht statt, die Buslinien fahren dann auf ihren regulären Linienwegen.