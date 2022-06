Fronleichnam: Es gibt nach zwei Jahren Pause wieder Prozessionen

Tausende Gläubige werden an Fronleichnam in der Münchner Innenstadt erwartet.

München - Weihrauch, Blumen, Brokat: Die katholische Kirche entfaltet an Fronleichnam traditionell eine Pracht, die an frühere barocke Zeiten erinnert. Zwei Jahre lang fielen die großen Prozessionen wegen der Corona-Pandemie aus, heuer sind sie wieder möglich. In München beginnt der Feiertag am Donnerstag mit einem Gottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx auf dem Marienplatz.

Die Prozession führt dann über die Residenzstraße zur Ludwigskirche und dann wieder zurück über die Ludwig- und Theatinerstraße zum Marienplatz. Tausende Gläubige werden erwartet.

An Fronleichnam gehe es letztlich nicht darum, die Kirche zu präsentieren. Es gehe vielmehr darum, als Kirche Christus zu präsentieren, ihn sichtbar zu machen, schrieb der Münchner Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg in der Einladung zur Prozession.