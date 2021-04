Friedensaktivisten und Corona-Kritiker: Demo-Wochenende in München

Über Ostern kommt auf München ein vollgepacktes Demo-Wochenende zu: Sowohl Friedensaktivisten als auch Corona-Kritiker demonstrieren. Zudem ist ein Autokorso durch die Stadt geplant.

München - Über Ostern finden in München zahlreiche Demonstrationen statt – viele der Veranstaltungen richten sich gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Auch ein zweieinhalbstündiger Autokorso durch die Stadt ist laut Kreisverwaltungsreferat (KVR) am Karsamstag geplant.

Ebenfalls am Samstag veranstalten Aktivisten einen "Ostermarsch" durch die Innenstadt, auf dem für "Frieden und Abrüstung" demonstriert wird.

Corona-Kritiker mit etlichen Veranstaltungen über Ostern

Corona-Kritiker und die "Querdenker"-Szene demonstrieren sowohl am Karfreitag und Karsamstag als auch am Ostersonntag und Ostermontag. Die größten Veranstaltungen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richten, sind für Sonntag und Montag geplant. Dann demonstrieren bis zu 1.000 Teilnehmer auf der Theresienwiese unter dem Motto "Osterlockdown nicht mit uns".

Das KVR hat laut eigener Aussage sämtliche "Demonstrationen gegen den Gesundheitsschutz" auf die Theresienwiese verlegt. Während der Veranstaltungen gelten die üblichen Auflagen – allen voran das Einhalten des Mindestabstands sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. "Um das Infektionsrisiko auch vor und nach den Demos gering zu halten, gilt auf der Theresienwiese per städtischer Allgemeinverfügung ab einer Stunde vor und bis eine Stunde nach den Demonstrationen für alle die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung", teilte das KVR am Donnerstagabend mit.

Autokorso am Karsamstag in München

Für das Osterwochenende bedeutet das konkret: Eine Maskenpflicht gilt am Karfreitag von 13 bis 20 Uhr, am Ostersonntag von 14 bis 20.30 Uhr und am Ostermontag von 9.30 bis 21.30 Uhr. Eine stationäre Veranstaltung der Corona-Kritiker findet am Karsamstag nicht statt, hier ist lediglich der Autokorso geplant.

Dieser startet um 14 Uhr an der Theresienwiese und endet dort wieder um 16.30 Uhr. Dazwischen fährt er einmal durch die Stadt, unter anderem über den Georg-Brauchle-Ring, die Landshuter Allee und die Landsberger Straße.

Ein Autokorso von Corona-Kritikern in München. (Archivbild) © dpa

"Ostermarsch" in München

Die Friedenaktivisten starten ihren "Ostermarsch" am Samstag um 11 Uhr am Geschwister-Scholl-Platz. Über den Odeonsplatz geht es dann bis zum Königsplatz. Während des Zugs durch die Innenstadt sind laut KVR 150 Teilnehmer zugelassen, bei der Abschlusskundgebung am Königsplatz sind dann maximal 400 Personen erlaubt.

Bereits während des Zugs findet eine Kundgebung am Königsplatz statt. Der Plan: Die 150 Personen vom Demozug sollen sich um 12.30 Uhr mit den 250 Personen der stationären Veranstaltung für die Schlusskundgebung zusammenschließen. Das Thema der Demo ist: "Ostermarsch 2021: aktiv gegen Krieg! – engagiert für den Frieden! Abrüsten statt Aufrüsten! Gegen Nationalismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit".