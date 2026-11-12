Fremder Mann küsst 25-Jährige gegen ihren Willen im U-Bahnhof Münchner Freiheit

Die Münchnerin ist im Zwischengeschoss auf dem Weg zur Toilette. Plötzlich umarmt sie der Täter und küsst sie. Eine Polizeistreife nimmt einen 34-Jährigen fest. Er ist kein Unbekannter für die Polizei.

Zu einem sexuell motivierten Übergriff ist es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr im Zwischengeschoss der U-Bahn-Station Münchner Freiheit gekommen.Eine 25-Jährige aus München ging in Richtung der Toilettenanlage. Als die eintrat, soll sie nach Polizeiangaben ein 34-jähriger Mann aus München unvermittelt von hinten und oberhalb der Kleidung umarmt haben.

"Anschließend küsste er sie am Kopf", so ein Polizeisprecher. Die 25-Jährige löste sich aus der Umarmung und lief davon. Sie wählte sofort den Polizeinotruf 110. Eine Polizeistreife traf wenig später im U-Bahnhof ein. Der mutmaßliche Täter war noch im Zwischengeschoss. Die Beamten nahmen den Verdächtigen fest.

Alkoholtest ergibt zwei Promille

Er wurde auf eine Polizeiinspektion gebracht und wegen der sexuellen Belästigung angezeigt. Danach wurde er wieder entlassen. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 34-Jährige hat bereits eine Polizeiakte.

Gegen ihn war früher wegen Diebstahls und Drogendelikten ermittelt worden. Wegen sexueller Übergriffe war der Münchner vorher noch nicht aufgefallen. Ein Alkoholschnelltest bei dem Verdächtigen ergab zur Tatzeit einen Wert von rund zwei Promille im Blut.