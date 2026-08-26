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Gastbeitrag

Freizügig und fröhlich: So feierte München vor 30 Jahren im Kunstpark Ost

Der Münchner Fotograf Volker Derlath zeigt Fotos aus dem Kunstpark-Ost, dessen Geschichte auch in der ZDF-Serie "München Beats" erzählt wird.
Volker Derlath |
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Gelöste Stimmung beim – bis heute stattfindenden – legendären Gastrosilvester der Milchbar-Betreiber Jakob und Florian Faltenbacher.
Volker Derlath 13 Gelöste Stimmung beim – bis heute stattfindenden – legendären Gastrosilvester der Milchbar-Betreiber Jakob und Florian Faltenbacher.
Das Versprechen von großer Freiheit: Der legendäre Eingang zum Kunstpark Ost bei einem der Partyzone-Events die sich über 30 Areas und alle Clubs erstreckten.
Volker Derlath 13 Das Versprechen von großer Freiheit: Der legendäre Eingang zum Kunstpark Ost bei einem der Partyzone-Events die sich über 30 Areas und alle Clubs erstreckten.
Da kam der Berg noch zum Propheten: Christian Ude und Wolfgang Nöth bei Verhandlungen in der Nachtkantine.
Volker Derlath 13 Da kam der Berg noch zum Propheten: Christian Ude und Wolfgang Nöth bei Verhandlungen in der Nachtkantine.
Wilde Zeiten, heiße Nächte: Tresentänzerin in einem Club.
Volker Derlath 13 Wilde Zeiten, heiße Nächte: Tresentänzerin in einem Club.
Schatten in der Nacht: Silhouette im Gang des Techno-Clubs Ultraschall.
Volker Derlath 13 Schatten in der Nacht: Silhouette im Gang des Techno-Clubs Ultraschall.
Anlaufstelle für Hungrige und Durstige zu nachtschwarzen Zeiten: Die Nachtkantine war ein Herzstück im Kunstpark Ost.
Volker Derlath 13 Anlaufstelle für Hungrige und Durstige zu nachtschwarzen Zeiten: Die Nachtkantine war ein Herzstück im Kunstpark Ost.
Wundersame Wesen vor dem Ultraschall: Die besonders gestylten Partygäste kamen oft aus den umliegenden Landkreisen.
Volker Derlath 13 Wundersame Wesen vor dem Ultraschall: Die besonders gestylten Partygäste kamen oft aus den umliegenden Landkreisen.
Auflegen war im analogen Zeitalter noch echte Feinarbeit: Hier richtet ein DJ im Raum Rot eine Single auf dem Plattenteller ein.
Volker Derlath 13 Auflegen war im analogen Zeitalter noch echte Feinarbeit: Hier richtet ein DJ im Raum Rot eine Single auf dem Plattenteller ein.
Ob da nicht die Sittenpolizei einschritt? Performance.
Volker Derlath 13 Ob da nicht die Sittenpolizei einschritt? Performance.
Albernheit, Ausgelassenheit und Alkohol gehörten zum Lebensgefühl im Kunstpark Ost, der ein Gegenstück zur Hochkultur, Trachtenverklärung und Schickeria Münchens war.
Volker Derlath 13 Albernheit, Ausgelassenheit und Alkohol gehörten zum Lebensgefühl im Kunstpark Ost, der ein Gegenstück zur Hochkultur, Trachtenverklärung und Schickeria Münchens war.
Kultort für den späten Hunger: Die Nachtkantine.
Volker Derlath 13 Kultort für den späten Hunger: Die Nachtkantine.
In Babylon? Nein: Im Babylon.
Volker Derlath 13 In Babylon? Nein: Im Babylon.
Wilde Mischung: Der Kunstpark Ost.
Volker Derlath 13 Wilde Mischung: Der Kunstpark Ost.

Im Kunstpark Ost beginnt die Freiheit. Das galt für viele Junge und Junggebliebene vor genau 30 Jahren – am 13. September 1996 öffnete das Gelände und wurde eine der größten europäischen Partyzonen.

Das ZDF will dieses Gefühl in der Serie "München Beats" einfangen. Die 17-jährige Linda Bierwirth (Jule Hermann) hat genug vom heimischen Bauernhof und wagt den Schritt nach München, hinein in eine bunte Welt aus Musik, Selbstverwirklichung und Entgrenzung. Ziel der Macher war es, das Lebensgefühl der Zeit zu transportieren. Viele der Beteiligten kennen Europas ehemals größtes Partyareal noch aus der eigenen "Sturm und Drang"- Phase. Auch einige Rollen sind an reale Personen angelehnt, Alt-Oberbürgermeister Christian Ude darf sogar kurz mitspielen, hat aber – im Gegensatz zu damals – keine Sprechrolle.

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Ihn, Kunstpark-Macher Wolfgang Nöth, aber vor allem das Lebensgefühl auf diesem Areal der Experimente hat der Fotograf Volker Derlath damals eingefangen, als die Dauerparty südlich des Ostbahnhofs nicht zu stoppen schien. Derlath ist seit über 40 Jahren in München unterwegs und interessiert sich besonders für die Nachtseiten der Stadt, das Abseitige, oft auch Melancholische, die Backstreet-Tristesse. Auch in der großen Zeit des Kunstparks Ost war er mit seiner Kamera in dieser "Stadt in der Stadt" auf der Jagd, wie diese Seite zeigt.

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3 Kommentare
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  • .x.x. vor 3 Stunden / Bewertung:

    Wunderbare unbelastete Zeit als man noch ausgehen konnte ohne Angst haben zu müssen.

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  • kartoffelsalat vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von .x.x.

    Das geht nach wie vor.
    Außer man steht auf Hetze & Panikmache.

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  • Der wahre tscharlie vor 17 Stunden / Bewertung:

    Super Fotos!! Und das Tresentanzen war damals sehr beliebt.

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