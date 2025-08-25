Bayern startet sonnig in die Woche: Wetter-Wende steht bevor

Die neue Woche startet in Bayern mit schönem Biergarten- und Freibadwetter. Doch ab Mittwoch trüben sich die Aussichten.

Erst viel Sonne, dann Schauer und Gewitter: Die Aussichten für die neue Woche sind gemischt.

Mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen startet der Freistaat in die neue Woche. Wer kann, sollte das Wetter ausgiebig nutzen: Ab der Wochenmitte ziehen Schauer und Gewitter über das Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Wetterexperten erwarten demnach am Montag viel Sonne bei 21 bis 25 Grad Celsius. In der Nacht zum Dienstag können die Temperaturen dann teilweise einstellig werden, im Bayerischen Wald und in Franken gehe es örtlich sogar auf bis zu 4 Grad herunter. Nach morgendlichem Nebel verspricht auch der Dienstag bei 23 bis 28 Grad und viel Sonnenschein ungetrübtes Sommerwetter.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Wetter in München

In München beginnt die Woche mit milden 22 Grad und Sonne, bevor die Temperaturen am Dienstag auf 26 Grad klettern. Am Donnerstag kommt dann voraussichtlich der Temperatursturz. Bei gerade einmal 19 Grad kommen Regen und mögliche Gewitter auf die Landeshauptstadt zu.

Wetter schlägt ab der Wochenmitte um

Auch im Rest vom Freistaat ändert sich das Wetter laut DWD allerdings in der Nacht zum Mittwoch. Dann sei mit Schauern und Gewittern zu rechnen, die sich auch tagsüber weiter fortsetzen. Zwischendurch könne sich auch mal die Sonne blicken lassen. Viele Wolken, Schauer und Gewitter soll es auch am Donnerstag geben, zum Teil können diese auch kräftiger ausfallen.