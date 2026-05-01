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Wasser im Fischbrunnen schäumt plötzlich auf: Das steckt dahinter

Das sieht man nicht aller Tage: Der sonst so friedlich vor sich hingluckernde Fischbrunnen am Marienplatz schäumt am Freitag ganz schön. Das steckt dahinter.
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Der Fischbrunnen am Marienplatz wurde Ziel eines Streichs (Symbolbild).
Der Fischbrunnen am Marienplatz wurde Ziel eines Streichs (Symbolbild). © IMAGO/Weber

In Bayern hat die Freinacht Tradition: Jedes Jahr findet sie in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai statt. Dann ist es Brauch, einander kleine Streiche zu spielen. Auch dieses Jahr haben die Bayern es sich nicht nehmen lassen, das ein oder andere Gartentor zu entführen und auf dem örtlichen Marktplatz zur Abholung zu hinterlassen. Zugeklebte Türen, gemopste Polster oder der ein oder andere Maibaum, der auf Abwege gerät - meist handelt es sich um kleine Scherze, die schnell aufgelöst werden können.

Auch in München hielt die Freinacht die Polizei in Atem. Insgesamt verzeichnete das Präsidium 507 Einsätze in der Nacht zum Freitag. Davon konnte man 47 eindeutig dem Brauchtum der Freinacht zuordnen. Bei 24 dieser Einsätze handelte es sich allein um Ruhestörungen. 

Fischbrunnen wird Ziel von Freinachtsstreich

Ein Einsatz stach dann aber doch heraus. So wählten  sich unbekannte Täter den Fischbrunnen am Marienplatz zum Ziel ihres Streichs und schütteten eine ebenfalls unbekannte Substanz in den Brunnen. Die Konsequenz: Das Wasser schäumte ordentlich auf. Das, so die Polizei, gelte als Sachbeschädigung. Es werde nun geprüft, um welche Substanz es sich handelte, und wie der Brunnen gereinigt werden kann. 

Trotz allem verbucht die Polizei München die Freinacht 2026 als recht ruhig und friedlich. 

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3 Kommentare
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  • Mietzekotz vor 2 Minuten / Bewertung:

    Tja man kann so harmlos klingend schreiben mit "gemobst" aber Diebstahl bleibt Diebstahl, denn diese ach so lustige Aktion mit dem Brunnen war ja schließlich auch Sachbeschädigung und ggf. Einsatz von nicht zugelassenen Chemikalien für diesen Zweck. Es wäre wünschenswert wenn man für diesem "Brauchtum" auch mal die Schranken aufzählt und nicht alles so ultra lustig darstellt.

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  • Ch_Muc vor 3 Stunden / Bewertung:

    Wieder nur ein Symbolfoto vom Fischbrunnen, aber kein aktuelles Foto vom schäumenden Brunnen.

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  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Ch_Muc

    Alle Fotografen haben heute frei. Bekämen sonst Feiertagszuschlag.

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