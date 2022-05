Fraunhoferstraße München: Couragierte Passanten verhindern Vergewaltigung

Zwei Passanten werden auf einen Mann aufmerksam, der in der Fraunhoferstraße eine Frau in einen Hinterhof zieht und versucht, sie zu vergewaltigen. Sie verhindern seine Flucht und alarmieren die Polizei

Ein Mann hat versucht, in einem Hinterhof in der Fraunhoferstraße eine Frau zu vergewaltigen.

Glockenbachviertel - Mutiges Einschreiten zweier Passanten hat laut Polizei am Wochenende eine Frau vor einer Vergewaltigung bewahrt. Gegen zwei Uhr in der Früh von Samstag auf Sonntag war die 29-Jährige auf der Fraunhoferstraße unterwegs gewesen. Unvermittelt habe sie dann ein Mann von hinten umklammert und in einen Hinterhof gezogen, obwohl sie sich wehrte.

Fraunhoferstraße: Passanten verhindern Vergewaltigung

Wie die Polizei weiter mitteilt, drückte der 24-jährige Mann sie auf den Boden und versuchte, sie zu vergewaltigen. Das bemerkten aber zwei Passanten.

Als er merkte, dass er ertappt worden war, versuchte der Täter zu fliehen, woran ihn aber die beiden herbeigeeilten Helfer hindern konnten. Sie hielten ihn fest und riefen die Polizei. Die nahm den Mann mit und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Mittlerweile ist er in Untersuchungshaft.