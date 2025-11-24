Frauenleiche in Münchner Wald entdeckt: Weiterhin viele Fragen offen

Spaziergänger finden im Forstenrieder Park eine Leiche. Tage später ist die Identität der Frau nicht geklärt. Auch zu den Todesumständen kann die Polizei nur spekulieren.

Nach dem Fund einer Frauenleiche im Forstenrieder Park sind inzwischen rund 150 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Update, 24. November, 12.32 Uhr: Seit die Leiche einer Frau in einem Wald in Neuried bei München gefunden wurde, sind rund 150 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. "Jedem einzelnen von ihnen wird nachgegangen", sagte Polizeisprecher Werner Kraus am Montag.

Polizei: "Auffindesituation lässt eine Straftat nicht ausschließen"

Die Identität der Toten bleibt allerdings weiterhin ungeklärt. Bisher hat niemand eine Frau, auf die die Beschreibung der Toten passen würde, bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Obduktion der Toten in der Gerichtsmedizin ist inzwischen abgeschlossen. Dabei wurden offenbar keine Verletzungen wie eine Schuss- oder Stichwunde festgestellt.

Trotz bundesweiter Abfrage "bislang keine konkrete Spur"

Daher ist auch noch immer nicht gesichert geklärt, wie die Frau zu Tode kam. "Die Auffindesituation lässt zudem eine Straftat nicht ausschließen", sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler hatten mitgeteilt, dass es sich um eine Frau "mittleren Alters" zwischen 25 und 40 Jahren handle.

Trotz einer bundesweiten Abfrage und eines Abgleichs mit Vermisstenfällen gebe es bislang keine konkrete Spur, wie ein Sprecher der Münchner Polizei erklärt hatte. Ein Spaziergänger hatte die Tote am Donnerstagnachmittag im Bereich des Forstwegs "Buchendorfer Geräumt" entdeckt. Die Polizei schließt ein Gewaltdelikt nicht aus. Bis zu 200 Einsatzkräfte durchkämmten am Freitag das Waldgebiet und suchten nach weiteren Spuren.

Update 22. November, 19 Uhr: Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald bei München bleibt die Identität der Toten weiterhin ungeklärt. Zwar seien nach der Veröffentlichung eines Fotos erste Hinweise eingegangen, diese bezögen sich jedoch nicht direkt auf die Identität der Frau, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag der dpa. Die weiteren Hinweise würden nun ausgewertet.

Update 21. November, 16 Uhr: Die Tote konnte weiterhin nicht identifiziert werden. Daher hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und Fotos der Verstorbenen veröffentlicht – mit folgenden Informationen: Die Frau ist zwischen 25 und 40 Jahre alt, 69 Kilogramm schwer, 174 cm groß. Sie hat rotblond gefärbte, leicht wellige, ca. 40 Zentimeter lange Haare, europäisches Aussehen und keine Tätowierungen.

Die Münchner Polizei bittet um Hinweise: Personen, die eine weibliche Person mit der genannten Beschreibung vermissen oder zur Identifizierung beitragen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Eine genaue Personenbeschreibung und ein Bild finden Sie (Hinweis: Es sind Fotos der Leiche zu sehen).

Update 21. November, 12 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, wird derzeit bundesweit geprüft, ob die bislang nicht identifizierte Frau als vermisst gemeldet wurde. Das Alter der Toten schätzen die Ermittler auf etwa 25 bis 40 Jahre. Die Untersuchungen laufen "auf Hochtouren", um sowohl die Identität der Frau als auch die Todesursache zu klären. Das Gebiet rund um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt. Im Wald finden umfangreiche Suchmaßnahmen statt. Die Polizei geht davon aus, dass die Leiche nur kurze Zeit dort lag, bevor sie entdeckt wurde.

Nach erster Einschätzung ist eine Gewalttat nicht auszuschließen. © Sven Hoppe/dpa

Erstmeldung 20. November 2025: Ein Spaziergänger hat am Donnerstagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, eine Frauenleiche im nördlichen Forstenrieder Park entdeckt, ganz in der Nähe des Weges "Buchendorfer Geräumt".

Die Polizei konnte die Frau bislang nicht identifizieren, unbekannt war auch, wie lang die Leiche am Fundort lag.

Beamte des Münchner Kommissariats 11 sowie die Spurensicherung waren bis spät in den Abend vor Ort und sicherten das Areal rund um den Fundort der Leiche.

Im Forstenrieder Park ist die Spurensicherung der Polizei seit Donnerstagabend im Einsatz. Ein Spaziergänger hatte zuvor in dem Waldgebiet eine Frauenleiche gefunden. © Friedrich/vifogra/dpa

Laut Polizei ließ die "Auffindesituation" darauf schließen, dass die Frau gewaltsam um Leben gekommen sein könnte.

Zeugenaufruf der Polizei

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Forstenrieder Parks nahe dem Forstweg "Buchendorfer Geräumt" (Neuried) Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 11, Telefon 089/2910-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.