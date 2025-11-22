AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Frauenleiche in Münchner Wald entdeckt – Identität der Toten weiterhin ungeklärt
Update

Frauenleiche in Münchner Wald entdeckt – Identität der Toten weiterhin ungeklärt

Spaziergänger finden am Donnerstag eine Leiche im Forstenrieder Park. Die Identität der Frau ist weiterhin nicht geklärt – die Polizei versucht sie jetzt mit Fotos zu identifizieren.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 28  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Polizisten durchsuchen ein Waldstück im Forstenrieder Park. Ein Spaziergänger hatte am Tag zuvor im Forstenrieder Park eine Frauenleiche gefunden. Nach erster Einschätzung ist eine Gewalttat nicht auszuschließen.
Polizisten durchsuchen ein Waldstück im Forstenrieder Park. Ein Spaziergänger hatte am Tag zuvor im Forstenrieder Park eine Frauenleiche gefunden. Nach erster Einschätzung ist eine Gewalttat nicht auszuschließen. © Sven Hoppe (dpa)

Update 22. November 2025, 19 Uhr: Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald bei München bleibt die Identität der Toten weiterhin ungeklärt. Zwar seien nach der Veröffentlichung eines Fotos erste Hinweise eingegangen, diese bezögen sich jedoch nicht direkt auf die Identität der Frau, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag der dpa. Die weiteren Hinweise würden nun ausgewertet.

Update 21. November 2025, 16 Uhr: Die Tote konnte weiterhin nicht identifiziert werden. Daher hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und Fotos der Verstorbenen veröffentlicht –  mit folgenden Informationen: Die Frau ist zwischen 25 und 40 Jahre alt, 69 Kilo schwer, 174 cm groß. Sie hat rotblond gefärbte, leicht wellige, ca. 40 cm lange Haare, europäisches Aussehen und keine Tätowierungen.

Die Münchner Polizei bittet um Hinweise: Personen, die eine weibliche Person mit der genannten Beschreibung vermissen oder zur Identifizierung beitragen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Eine genaue Personenbeschreibung und ein Bild finden Sie hier (Hinweis: Es sind Fotos der Leiche zu sehen).

Update 21. November 2025, 12 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, wird derzeit bundesweit geprüft, ob die bislang nicht identifizierte Frau als vermisst gemeldet wurde. Das Alter der Toten schätzen die Ermittler auf etwa 25 bis 40 Jahre. Die Untersuchungen laufen "auf Hochtouren", um sowohl die Identität der Frau als auch die Todesursache zu klären. Das Gebiet rund um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt. Im Wald finden umfangreiche Suchmaßnahmen statt. Die Polizei geht davon aus, dass die Leiche nur kurze Zeit dort lag, bevor sie entdeckt wurde.

Ein Polizist nimmt an der Durchsuchung von einem Waldstück im Forstenrieder Park teil. Ein Spaziergänger hatte am Tag zuvor im Forstenrieder Park eine Frauenleiche gefunden. Nach erster Einschätzung ist eine Gewalttat nicht auszuschließen.
Ein Polizist nimmt an der Durchsuchung von einem Waldstück im Forstenrieder Park teil. Ein Spaziergänger hatte am Tag zuvor im Forstenrieder Park eine Frauenleiche gefunden. Nach erster Einschätzung ist eine Gewalttat nicht auszuschließen. © Sven Hoppe (dpa)

Erstmeldung 20. November 2025: Ein Spaziergänger hat am Donnerstagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, eine Frauenleiche im nördlichen Forstenrieder Park entdeckt, ganz in der Nähe des Weges "Buchendorfer Geräumt". 

Die Polizei konnte die Frau bislang nicht identifizieren, unbekannt war auch, wie lang die Leiche am Fundort lag.

Beamte des Münchner Kommissariats 11 sowie die Spurensicherung waren bis spät in den Abend vor Ort und sicherten das Areal rund um den Fundort der Leiche.

In einem Waldgebiet in München - dem Forstenrieder Park - ist die Spurensicherung der Polizei seit Donnerstagabend im Einsatz. Ein Spaziergänger hatte zuvor in dem Waldgebiet eine Frauenleiche gefunden.
In einem Waldgebiet in München - dem Forstenrieder Park - ist die Spurensicherung der Polizei seit Donnerstagabend im Einsatz. Ein Spaziergänger hatte zuvor in dem Waldgebiet eine Frauenleiche gefunden. © dpa/ Friedrich (Vifogra)

Laut Polizei ließ die "Auffindesituation" darauf schließen, dass die Frau gewaltsam um Leben gekommen sein könnte. 

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Forstenrieder Parks nahe des Forstewegs "Buchendorfer Geräumt" (Neuried) Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
28 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 6 Stunden / Bewertung:

    Rein theoretisch könnte man eine Leiche auch mit dem Lastenfahrrad in den Forstenrieder Park kutschieren und dort ablegen. Die wenigen Autos, die dort rumfahren, gehören alle den Jägern bzw. Forstaufsehern.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Michl 01 vor 5 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Wie bl. d kann man/Frau sein so etwas zu schreiben.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Michl 01 vor 5 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Sie sind so peinlich gute Frau

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.