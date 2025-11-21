AZ-Plus
Update

Frauenleiche in Münchner Wald entdeckt – das ist bis jetzt bekannt

Spaziergänger finden am Donnerstag eine Leiche im Forstenrieder Park. War es ein Gewaltdelikt? Was die Polizei aktuell weiß.
Polizisten durchsuchen ein Waldstück im Forstenrieder Park. Ein Spaziergänger hatte am Tag zuvor im Forstenrieder Park eine Frauenleiche gefunden. Nach erster Einschätzung ist eine Gewalttat nicht auszuschließen.
© Sven Hoppe (dpa)

Update 21. November 2025, 12 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, wird derzeit bundesweit geprüft, ob die bislang nicht identifizierte Frau als vermisst gemeldet wurde. Das Alter der Toten schätzen die Ermittler auf etwa 25 bis 40 Jahre. Die Untersuchungen laufen "auf Hochtouren", um sowohl die Identität der Frau als auch die Todesursache zu klären. Das Gebiet rund um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt. Im Wald finden umfangreiche Suchmaßnahmen statt. Die Polizei geht davon aus, dass die Leiche nur kurze Zeit dort lag, bevor sie entdeckt wurde.

Ein Polizist nimmt an der Durchsuchung von einem Waldstück im Forstenrieder Park teil. Ein Spaziergänger hatte am Tag zuvor im Forstenrieder Park eine Frauenleiche gefunden. Nach erster Einschätzung ist eine Gewalttat nicht auszuschließen.
© Sven Hoppe (dpa)

Erstmeldung 20. November 2025: Ein Spaziergänger hat am Donnerstagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, eine Frauenleiche im nördlichen Forstenrieder Park entdeckt, ganz in der Nähe des Weges "Buchendorfer Geräumt". 

Die Polizei konnte die Frau bislang nicht identifizieren, unbekannt war auch, wie lang die Leiche am Fundort lag.

Beamte des Münchner Kommissariats 11 sowie die Spurensicherung waren bis spät in den Abend vor Ort und sicherten das Areal rund um den Fundort der Leiche.

In einem Waldgebiet in München - dem Forstenrieder Park - ist die Spurensicherung der Polizei seit Donnerstagabend im Einsatz. Ein Spaziergänger hatte zuvor in dem Waldgebiet eine Frauenleiche gefunden.
© dpa/ Friedrich (Vifogra)

Laut Polizei ließ die "Auffindesituation" darauf schließen, dass die Frau gewaltsam um Leben gekommen sein könnte. 

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Forstenrieder Parks nahe des Forstewegs "Buchendorfer Geräumt" (Neuried) Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. 

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • gubr vor 58 Minuten / Bewertung:

    Der angegebene Weg ist sehr lang und erstreckt sich weit nach Süden. In einem andern Medium war aber der Ort mit einem recht großen Kreis eingegrenzt, dersehr weit nördlich also in Richtung München ist. Die Gegend da ist eigentlich immer gut frequentiert. Fahre da nicht selten mit dem Fahrrad eine Runde. Kann mir kaum vorstellen, dass das am Tag geschehen ist bzw dass jemand die Leiche hingebracht hat, ohne dass das jemand bemerkt hat.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • pittomuc vor 35 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von gubr

    Das da aber die Polizei noch nicht drauf gekommen ist….. Gott sei Dank haben wir ja aufmerksame Kommentar Schreiberrinnen

    Antworten lädt ... Kommentar melden
