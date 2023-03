Frauenleiche in der Isar gefunden: Todesumstände noch unklar

Vor zwei Wochen wurde die Leiche einer Frau in der Isar entdeckt. Die Todesumstände sind noch unklar, jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Lehel - Schock-Fund in München! Bereits am Morgen des 6. März haben Mitarbeiter der Stadt München die Leiche einer Frau in der Isar entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Die Tote wurde auf Höhe der Mariannenbrücke gefunden. Die Stadt-Mitarbeiter bemerkten die Leiche gegen 8 Uhr beim Reinigen eines Behälters für Holz und Laub im dortigen Auffangrechen. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Bergung der Toten.

Ermittlungen der Polizei ergaben zwischentezitlich, dass es sich um eine 30-Jährige aus München handelt. Die Obduktion lieferte keine Hinweise auf Gewalteinwirkung, die Hintergründe zum Todesfall sind noch unklar. Der letzte Kontakt mit Angehörigen hatte zwei Tage vor dem Fund stattgefunden, am 4. März gegen 12 Uhr.

Tote Frau in der Isar gefunden: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer die 30-Jährige zwischen 4. März (12 Uhr) und 6. März (8 Uhr) gesehen hat oder andere Hinweise, wie beispielsweise Aufenthaltsorte oder Bekanntschaften, geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Auch wer zur besagten Zeit etwas Verdächtiges im Bereich der Isar zwischen Reichenbach- und Mariannenbrücke gesehen hat, soll sich mit der Polizei München in Verbindung setzen (Tel. 089/2910-0).